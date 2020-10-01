【美國大選】美媒：三大選舉模型估計特朗普勝出機率最多21％

據美國有線電視新聞網（CNN）9月30日報道，根據三個預測美國大選結果的模型，如果今日就舉行2020年美國總統大選，美國總統特朗普（Donald Trump）擊敗民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）的機率最多為約五分之一。

2020年9月29日，美國總統大選首場辯論在俄亥俄州舉行，特朗普與拜登就多個議題展開激烈攻防。（Getty）

報道稱，特朗普21%的獲勝機率來自「FiveThirtyEight」的選舉模型，該模型模擬了4萬次選舉，並根據歷史結果、民調和各種其他變量等多種因素得出最有可能的結果。

在另外兩個選舉模型，特朗普獲勝的可能性更小。「Decision Desk HQ」模型認為特朗普有17.8%的機會獲得連任。至於《經濟學人》（The Economist）的模型，特朗普僅有13%的勝算。

2020年美國大選首場辯論9月29日舉行，特朗普與拜登展開唇槍舌劍的較量（請點擊放大觀看）：

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在2008年美國大選之後，模型師成為了熱門商品，尤其是「FiveThirtyEight」的西爾弗（Nate Silver）。這些模型師曾準確地預測了奧巴馬（Barack Obama）2008年擊敗了共和黨總統候選人麥凱恩（John McCain）。2012年，西爾弗再次證明了自己，在所有50個州的預測都取得了勝利。

在9月29日晚的總統辯論中，拜登被特朗普頻頻打斷而激怒，曾對特朗普說「你可以閉嘴嗎？」（Reuters）

2016年模型預測與結果不符

但在2016年美國大選中，選舉模型的結果出現偏差。2016年11月8日（選舉日），「FiveThirtyEight」模型給了特朗普28.4%的獲勝機會。《紐約時報》的「結論」模型認為特朗普勝選的機率為15%。《赫芬頓郵報》的模型顯示，特朗普這位億萬富翁獲勝的機率只有極小的1.7%。但這次大選最後由特朗普勝出。

然而CNN評論稱，並不能因為各大選舉模型在2016年忽略「特朗普現象」就對其進行全盤否定。各大模型現在已進行更新，漏掉某種隱藏的支持特朗普因素的可能性就小得多。

美國大選首場辯論現場，特朗普女兒伊萬卡意外搶鏡（請點擊放大觀看）：