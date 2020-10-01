【有片】阿塞拜疆公開轟炸亞美尼亞士兵影像　俄：願主持兩國談判

亞美尼亞與阿塞拜疆於納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區發生的軍事衝突持續多天，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示軍方會戰鬥至亞美尼亞軍隊完全撤出納卡地區為止，又公開多段轟炸亞美尼亞士兵的影片。 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別致電兩國外長，並提出莫斯科願意主持雙方外長會談。

這場自9月27日展開的軍事衝突，至今已造成過百人死亡，兩國均聲稱對方損失重大。阿塞拜疆國防部表示，已導致亞美尼亞方面有2,300名士兵死傷。至於亞美尼亞則指稱，阿塞拜疆失去130名軍人，同時另有200名軍人受傷。

阿塞拜疆9月30日公開多段轟炸亞美尼亞軍人或軍事設備的影片，在其中一段影片中，阿塞拜疆攻擊亞美尼亞的軍事車輛，有多人慘遭炸飛，現場出現一片濃煙。

▼阿塞拜疆公開多段轟炸亞美尼亞士兵影片（注意：畫面可能會令人不安）

克里姆林宮說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已在電話中討論衝突情況，二人要求交戰雙方盡快完全停火，為緊張局勢降溫，並展示最大程度的克制。

今次軍事衝突也引起北約內部矛盾。土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）30日表示，法國聲援亞美尼亞等於支持亞美尼亞人在阿塞拜疆的佔據行為。馬克龍回應說，法國極為關注土耳其的「好戰訊息」。

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