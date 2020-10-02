【美國大選2020】特朗普反對修改總統候選人辯論形式

美國總統特朗普10月1日表示，他喜歡與民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）競選辯論的方式，反對為嘗試及避免首場辯論的混亂情形重演而可能做出的改變。

負責籌辦辯論的總統競選辯論委員會（Commission on Presidential Debates）9月29日宣布，需要「額外架構」以「確保更有秩序的討論」。

共和黨籍的特朗普認為，不要這麼快。他在Twitter發文指出：「我上次（辯論）輕鬆取勝，為什麼要讓辯論委員會改變第2場、第3場辯論的規則呢？」

特朗普引用來源不明的民調，數次自稱是辯論的贏家，美國各家媒體調查卻顯示拜登占上風。

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美國總統大選11月3日舉行。在此之前，特朗普和拜登還有兩場辯論，在當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納什維爾（Nashville）舉行。

兩名副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）也將於10月7日晚上（香港時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。

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