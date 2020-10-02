特朗普確診｜74歲高齡加超重屬高風險組別　住院機率為年輕人5倍

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日宣布確診感染新冠肺炎（COVID-19），引發全球關注兩人健康狀況，尤其是感染病毒後會否發展成嚴重肺炎的機率、甚至是導致死亡的機率，在不同年齡組別的差異巨大，在美國，65歲至74歲染疫長者的住院機率為18歲至29歲年輕人的5倍。至於美國70歲或以上長者的確診死亡率為5.4%，遠高於20至49歲人士的0.02%。

65至74歲長者住院率為年輕人5倍

美國總統夫婦的確診消息惹來廣泛關注，尤其是特朗普現年74歲，引發外界擔憂他的健康，美國媒體CNBC報道，特朗普的高齡與超重問題都令他屬於有更高風險出現嚴重病症的組別。至於特朗普的妻子梅拉尼婭現時則是50歲。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）統計，長者的住院率與死亡率都遠較年輕人高。65至74歲長者的住院率是18至29歲年輕人的5倍，死亡率是18至29歲年輕人的90倍。

圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）把各年齡階層與18歲至29歲年輕人住院率及死亡率作比較的圖表（CDC網站截圖）

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70歲以上確診死亡率為5.4%

美國疾病控制和預防中心（CDC）之前在9月10日也發表另一更新版估算，按照截至8月10日為止的疫情數據，美國19歲以下組別的確診死亡率（Infection Fatality Rate）為0.003%，20至49歲為0.02%，梅拉尼婭所在的50至69歲組別為0.5%，至於特朗普所在的70歲以上組別為5.4%，同樣遠高於年輕人。

該估算又指出，65歲以上長者由病徵出現至入院的日數中位數為4天，在住院的長者中，35.3%之後要送進深切治療部。

專家：現在病徵溫和不代表沒事 要看第2周

《衛報》引述醫生狄克遜（Barry Dixon）報道，某人目前病徵溫和並不代表那人就避開了更嚴重的病症，他表示大約要一周去判斷病人是情況好轉或是惡化，「我們會看到病人在首周只有溫和病徵，那很典型，同樣也屬典型的是，第二周才看到病人會出現肺炎或是沒有。」

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