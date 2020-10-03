【特朗普確診】白宮醫生提供抗體雞尾酒療法　並需留院數天

美國總統特朗普（Donald Trump）10月1日確診新型冠狀病毒（COVID-19）後，他的健康狀況成為全球關注焦點。有消息指他曾經出現發熱病徵，白宮醫生則為他提供抗體雞尾酒療法。他的大選對手、前副總統拜登祝願他早日康復，並呼籲民眾不要逞強拒戴口罩。

美國有線新聞網絡（CNN）2日引述消息人士報道，特朗普在早上曾經發燒，但指情況符合白宮同日形容特朗普出現「輕微病徵」。

白宮醫生康利（Sean Conley）發表聲明指，特朗普目前的精神良好，但仍然有疲倦情況，而同樣確診的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）則有些少咳嗽及頭痛。他亦指特朗普正接受再生元製藥（Regeneron）的多株抗體雞尾酒療法，並服用鋅、維他命D、法莫替丁（Famotidine）、褪黑素（melatonin）及亞士匹靈。

特朗普確診：美國總統的專用直升機海軍陸戰隊一號10月2日降落白宮草坪，準備將特朗普送到軍方醫院治療。（AP）

白宮其後表示，特朗普接受醫生建議，決定從白宮轉到沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Military Medical Center）的特別病房接受治療數天，但強調這是預防措施。

拜登：大家應認真看待疫情

另一方面，拜登在密歇根州出席活動時再次祝願特朗普及梅拉尼婭早日康復，他表示這不是政治問題，而是提醒大家疫情如何嚴重，指病毒不會自動消失。拜登亦指自己在2日已經接受兩次檢驗病毒，同時呼籲民眾不要逞強拒絕戴口罩，稱口罩可以保障大家，而且亦是愛國行為。