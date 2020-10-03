【特朗普確診】美媒稱特朗普得悉新冠病毒檢測結果感驚嚇

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日透露自己和夫人的新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測呈陽性。長女伊萬卡（Ivanka Trump）當天晚上向特朗普發送祝福。

特朗普確診後，伊萬卡為父親送上祝福。圖為特朗普和伊萬卡共同出席新冠疫情發佈會。（AP）

美國有線新聞網（絡CNN）10月2日報道稱，據一位知情人士描述，特朗普在新冠檢測陽性結果出來後受到了驚嚇，並且在一夜之間出現發燒等症狀後，他對自己的症狀愈發警惕和擔憂。

據悉，特朗普出現了低燒、發冷、鼻塞、咳嗽等症狀。CNN援引知情人士話稱，特朗普從2日上午就開始出現發燒症狀，但發燒仍與白宮先前對「輕微症狀」的描述一致。

與此同時，特朗普的女兒伊萬卡10月2日晚在Twitter上稱，「你是一名勇士，你會戰勝這一切，我愛你，爸爸。」

值得一提的是，特朗普女兒伊萬卡和女婿庫什納（Jared Kushner）新冠病毒檢測結果為陰性。

特朗普確診後，拜登（Joe Biden）在其社交媒體上表示，「我已向特朗普夫婦致意，希望他們早日康復。我們將繼續為總統及其家人的健康和安全祈禱。」

此外，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在推文中寫道：「我和米歇爾（Michelle Obama）希望總統、第一夫人，以及全國所有受到新冠病毒影響的人都能得到他們所需的治療，並且早日康復。」

奧巴馬稱，「顯然，我們現在正處於一場重大的政治對決之中，很多事情都處於危險之中，這也讓我們記住，我們都是美國人。我們都是人類。我們希望每個人都健康，不論我們的黨派是什麼。」奧巴馬繼續寫道。