【特朗普確診】美國總統倘病情惡化無法工作　「他」代理總統職務

美國總統特朗普（Donald Trump）美國時間10月2日宣布感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），同日傍晚進入軍方醫院就醫。一度傳出他呼吸困難的消息，令人非常擔心，所幸後來他已在Twitter發文稱治療進展良好。不過特朗普屬高危群體，死亡的風險較高。他一旦病情惡化，根據憲法，若總統無能力履行總統職務，會由副總統彭斯（Mike Pence）代理執行職務。

根據美國《憲法》第25條第3項，特朗普可向參議院和眾議院議長提交書面聲明，自願把權力交到彭斯手上。

白宮沒有公布關於如果特朗普病重無法工作的計劃，僅稱特朗普情況良好，暫時未移交權力予彭斯。

倘若總統真的病重，沒能力履行職務但不放棄權利，根據第25條第4項，副總統和內閣多數成員可迫使總統移交權利，然後彭斯便可代理總統職務。

如果彭斯亦無法履行總統職務，排在下一個擔任總統職務的人便是民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。

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在美國總統繼任順序中排名第二的佩洛西稱，萬一特朗普無法執行總統職務，讓政府持續運作的計劃已就位。

特朗普所患疾病尚未有經批准的藥物可醫，再加上他年長以及或有潛在健康問題，難怪美國政府如此正式看待此事。

美國疾病控制和預防中心（CDC）數據顯示，65至74歲的新冠肺炎患者，死亡率比18至29歲患者高出90倍。CDC網站亦指，BMI超過30、有肥胖問題的人若患上新冠肺炎，其重病風險會較高。

白宮6月3日公布的年度體檢報告顯示，現年74歲的特朗普身高約1.9米，體重有244磅，身高體重指數（Body Mass Index，BMI）達30.4，超越肥胖門檻。