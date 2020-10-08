2650萬人領取失業救濟　美國9月非農就業不及預期

10月2日，美國勞工部（United States Department of Labor）公布9月非農就業報吿，數據顯示，新增非農就業人口不及預期。並且新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響低收入人群，9月中旬有近2,650萬人領取失業救濟。

綜合美國勞工部和相關金融機構消息，美國9月新增非農就業人口66.10萬人，不及預期的增加87.50萬人。美國9月失業率降至7.90%，失業率連續第6個月下降；美國9月平均時薪年率錄得4.70%，不及預期值0.1個百分點。美國勞工部表示，勞動力市場的改善反映了受新冠肺炎疫情抑制的經濟活動繼續恢復。9月，休閒和酒店、零售貿易、醫療保健和社會援助以及專業和商業服務領域的就業顯著增加。

但是，簡單的就業增加並不能掩蓋美國經濟恢復步伐的放緩。相比被暫時裁員或休無薪假的人數，長期失業人數正在增加。最新公布的9月份美國勞動參與率再次下滑了0.3個百分點至61.4%，比疫情爆發之前低了2個百分點，這說明有更多的人口已經在遠離求職市場，因此不被計算在美國的官方失業率中。

儘管美國官方的失業率在下降，但是有更多的人長期難以就業。圖為百吉餅店在美國西雅圖的派克市場上的一家商店。（Reuters）

截至9月中旬，美國至少已有2,650萬人領取失業救濟。美銀證券的美國經濟學家Alexander Lin表示，失業時間越長，他們找到另一份工作的機會就越低。隨着技能退化和員工議價能力的削弱，長期失業會導致再就業者薪資降低。

摩根士丹利（MorganStanley）在發佈對此次非農就業數據的前瞻時也表示，2020年美國非農就業增長經歷了實質性的減速，這種趨勢可能會持續下去。而10月1日公布的9月美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理指數（PMI）降至47.8，為2009年6月以來最低，這也印證了分析師們對美國未來經濟和就業形勢的判斷。