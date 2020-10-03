【特朗普確診】拜登慰問總統一家　推文稱將成為美國總統

美國總統特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）感染了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），他的競選對手拜登（Joe Biden）10月2日數度發言。

民主黨總統候選人拜登10月2日一早首先在Twitter上向特朗普夫婦致以慰問，並希望他們早日康復。「我們將繼續為總統和他的家人的健康和安全祈禱。」

隨後，拜登又宣布了他和妻子吉爾（Jill Biden）的新冠病毒檢測結果，兩人都是陰性。他還說，希望這可以作為一個警示，呼籲大家要戴上口罩、保持社交距離和洗手。

當天，拜登還在密歇根州舉行競選活動，他在活動上發表演講，並再次就特朗普夫婦確診表態。拜登說，這件事提醒人們這場新冠肺炎大流行的嚴重程度。

I’m running as a Democrat, but I will be an American president. Whether you voted for me or against me, I will represent you. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

他說：「我們必須認真對待這個病毒，它不會自動消失。我們必須儘自己的一份責任。這意味着遵循科學、聽專家的意見、洗手以及保持社交距離。這意味着在公共場合戴口罩。這也意味着鼓勵其他人這樣做。」

當天晚些時候，拜登又在Twitter上說：「這不是一個黨派之爭的時刻。這一定是美國的時刻。作為一個國家，我們必須團結起來。」

他還寫道：「我以民主黨人的身份競選，但我將會是美國人的總統。無論你投票支持我還是反對我，我都會代表你們。」

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