一分鐘看世界｜諾貝爾獎、特朗普染疫訊息混亂、納卡局勢緊張升溫

今天是10月5日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

特朗普患新冠肺炎

美國總統特朗普10月2日宣布他與妻子梅拉尼婭的樣本在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測呈陽性反應，消息震撼全國以至國際社會。他同日晚上就醫，之後一度傳出呼吸困難的消息，其「御醫」又說錯他患病的時間，再加上白宮活動、辯論會都疑似出現感染群組，情況之混亂令人驚訝。特朗普確診或對其選情有利，但處理不當也可能導致選票流失。他的病情輕重以及康復狀況也可能構成影響。他康復後又會有另一堆麻煩跟在後頭。

圖為10月3日，特朗普上載他在醫院接受治療後情況的短片。特朗普在片中稱自己病況良好，感謝支持。（Reuters）

納卡戰事蔓延

位在高加索地區的亞美尼亞與阿塞拜疆9月27日爆發戰事，兩國長期為主張脫離阿塞拜疆的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）起紛爭，導致嚴重死傷，重新點燃兩國數十年積怨。儘管俄、美、法齊聲呼籲停火，但進入第二周的戰事並無降溫跡象。過去一周除了阿、納各有一些小鎮或村落被攻佔，阿國第二大城市也被炮轟。阿塞拜疆對納卡地區的轟炸亦在持續。亞美尼亞指責阿塞拜疆目的是消滅亞美尼亞人。

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諾貝爾獎疫情中開鑼

2020年諾貝爾獎得獎者10月5日起逐一揭盅。諾貝爾獎基金會因疫情持續，決定將頒獎禮改在網上舉行。生理學或醫學獎下午5時30分率先揭曉。另一個引人注目的是和平獎，但2020年沒有呼聲甚高的「有力人選」，連專家也稱不易預測。諾貝爾獎被稱是數個學術界別的殿堂，不少人窮一生之力都想獲獎，然而多年來因得獎人選或組織而起的爭議也不少，有人甚至拒絕這項殊榮......（點擊了解更多）

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拜登的賢內助

在特朗普和梅拉尼婭確診新冠肺炎後，美國民主黨總統候選人拜登2日先是推文表示會成為美國人的總統，過了一天又再發文說再過一個月，便可以叫拜登博士（Dr. Jill Biden）為『第一夫人當選者』。近來因為助夫拉票而增加曝光率的她，其實多年前曾對拜登政界人士的身份有憂慮，這是她數度不答應他求婚的原因之一......（點擊了解更多）

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