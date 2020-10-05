【諾貝爾獎】肝炎威脅人類健康　得獎者偉大發現　拯救數百萬人命

2020年諾貝爾生理學或醫學獎由阿爾特（Harvey J。 Alter）、霍頓（Michael Houghton）和查爾斯・賴斯（Charles M. Rice）分享。他們的發現，讓人類防治丙型肝炎的大門打得更開。

負責評選的瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）在10月5日發出的新聞稿指出，在他們之前，甲型及乙型肝炎的發現是醫學界向前踏出的重要一步。但大部分的病因仍是未為人所知。三名得獎者的發現「揭開導致慢性肝炎病例的餘下原因，令血液檢測和研究新藥變得可能，挽救數百萬人性命。」

卡羅琳醫學院在新聞稿中指出，肝炎（hepatitis）是希臘語中的「肝」和「炎症」一詞組合起來的結果。它主要由病毒感染引起，但酗酒、環境毒素和自身免疫疾病等也是重要的原因。

文中指出在1940年代，人們開始較清楚有2種類型的傳染性肝炎。第一種是甲型肝炎（hepatitis A），經污染的水或食物傳染，但對患者幾乎沒有長期影響。第二種類型的肝炎主要通過血液和體液傳播。它可以導致慢性疾病，並發展為肝硬化（cirrhosis）和肝癌（liver cancer），這種類型的肝炎威脅更嚴重。

這種類型的肝炎是隱性的，因健康的個體在感染之後，或多年後才會出現嚴重的併發症。通過血液傳染的肝炎與高發病率和高死亡率相關，導致全球每年逾100萬人死亡，從而使其成為與HIV感染和結核病相當的全球性健康問題。