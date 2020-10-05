【美國大選】特朗普Twitter推文籲選民：想交重稅　票投民主黨

美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日在Twitter上連發多條推文呼籲選民在大選中投票，更指投票予民主黨會令國家面臨歷來最大的加稅。

IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

特朗普發文指：「如果你想稅款大加、加到是我們國家史上最多的（會令我們的經濟及就業停頓），就票投民主黨！」

他引述一名選民指：「我會投票予特朗普，我父親是工會工人，他的401k退休福利計劃收益在特朗普治下增加了兩倍。」特朗普又標註霍士新聞的節目《霍士與朋友們》（Fox & Friends），並致謝。他指股市準備突破歷史最高點，2021年會是有史以來最好，呼籲選民「投票、投票、投票」。

特朗普向維珍尼亞州（Virginia ）選民喊話，指維珍尼亞州長想毀掉美國憲法第二修正案，而他阻止了州長這樣做。他提醒選民：「最好投票予你們最喜歡的總統，或跟低稅率及擁槍權說再見！」

他其後更連發15條推文，呼籲選民為了「對抗腐敗的假新聞媒體」、「更好及更便宜的醫療服務」、太空軍及「法律與秩序」等而投票。