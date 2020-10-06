特朗普擬參加第2場電視辯論　拜登持開放態度

美國總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊表示，特朗普準備參加接下來的美國總統大選辯論，第2場辯論預定10月15日舉行。

特朗普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）10月5日發表聲明說：「總統打算參加辯論。」

墨托還表示，其競選團隊不同意讓辯論主持人把候選人的麥克風調為靜音，以阻止其插話或反駁對方的做法。他說：「我們堅決反對設靜音按鈕，這將給予媒體太大的權力，總統要向人民傳達什麼不能由媒體來決定。」

美國總統大選第2場辯論會在10月15日於佛羅里達州邁阿密（Miami）舉行。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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在9月29日的首場總統大選辯論中，特朗普多次打斷民主黨總統候選人拜登和主持人華萊士（Chris Wallace）的講話，整場辯論在一片混亂中結束，引發廣泛批評。外界呼籲設靜音按鈕，在必要的時候讓候選人無法發言，以保證辯論秩序。

不過特朗普目前感染了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），雖然已於10月5日出院，但是並未痊癒。對於辯論的安全問題，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月5日啟程飛往佛羅里達州展開競選活動前吿訴記者：「如果科學家說可以安全進行，而兩人能保持安全距離，那我認為沒問題。我將遵照專家的建議行事。」