白宮美女發言人麥克納尼確診前一天摘口罩見記者　遭斥漠視防疫

美國白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）10月5日宣布確診新冠肺炎（COVID-19）後，隨即遭受一眾美國媒體記者批評，皆因她前一天還在白宮外摘下口罩回答記者的發問，不少白宮記者指責她漠視他人安全。

麥克納尼兩名助理也確診

麥克納尼10月4日在白宮外見記者講述總統特朗普（Donald Trump）的身體情況，她在接受訪問前先摘下口罩，結果她在10月5日宣布確診後，引來不少白宮記者擔心因此染疫，並且批評「白宮群組」已有多人確診，麥克納尼明知自己有感染風險，卻仍然在受訪期間不戴口罩。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，在特朗普高級顧問希克斯（Hope Hicks）10月1日宣布確診後，麥克納尼就獲告知她是希克斯的密切接觸者之一。

美國媒體報道，麥克納尼宣布確診當天，她的兩名助理吉爾馬丁（Chad Gilmartin）及萊維特（Karoline Leavitt）之後也確診。

《華盛頓郵報》報道，有記者私下不滿表示，在過去多個月以來，白宮職員根本是刻意把記者處於危險之中，至於美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者特雷西（Ben Tracy）形容情況「瘋狂」，又稱就連在朝鮮採訪也會感到比在白宮安全。

至於麥克納尼10月5日在自己宣布確診的聲明之中，則提到她自10月1日起每天的檢測結果都是陰性，至10月5日確診，她又提到自己沒有出現病徵。

↓白宮記者相繼批評麥克納尼確診前一天沒戴口罩與記者對話↓

She was not wearing a mask during a gaggle with reporters yesterday. https://t.co/ckuQzrq66q pic.twitter.com/fqNj7Xnaop — Jim Acosta (@Acosta) October 5, 2020

I felt safer reporting in North Korea than I currently do reporting at The White House. This is just crazy. — Ben Tracy (@benstracy) October 5, 2020

Weak ass statement from the White House correspondents association. Kayleigh McEnany directly endangered the lives of those around her, including members of the press. I expect a stronger defense of journalists from the WHCA when their safety is at risk, @ZekeJMiller. pic.twitter.com/UxYbupVBfb — Olivia Nuzzi (@Olivianuzzi) October 5, 2020

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