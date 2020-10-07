【諾貝爾化學獎】發明「剪刀」開創基因工程　兩名學者折桂

諾貝爾委員會10月7日，公布2020年化學獎得主，由卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier），及杜德納（Jennifer Doudna）獲得，以表揚他們在開創基因工程的成就。

瑞典皇家科學院（the Royal Swedish Academy of Sciences）頒發獎項，2020年化學獎由法國微生物學及遺傳學家卡彭蒂耶，與美國生物學家杜德納獲得。

回顧諾貝爾化學獎

發明炸藥致富的瑞典化學家諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）1895年11月27日，立下遺囑，以獎金表揚對人類有卓越貢獻者。諾貝爾獎化學獎迄今已頒發111次、合計184人獲獎，但獲獎女性僅5人。

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這個獎項2019年由德裔美籍化學家古迪納夫（John Goodenough）、英國學者惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham），以及日本化學家吉野彰分享，以表揚他們對鋰離子電池的研究。當年已屆97歲的古迪納夫更打破了2018年物理學獎得主阿什基恩（Arthur Ashkin）的紀錄，成為最年長諾貝爾得獎者。

諾貝爾委員會表揚三人對於鋰離子電池發展的貢獻，並指鋰離子電池為人類生命帶來革命性轉變。委員會指出，這種可充電電池為眾多無線電子零件，例如手提電話和手提電腦等奠下基礎；同時以電動汽車為例，指鋰電池使無化石燃料的世界變得可能。