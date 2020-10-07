韓媒：朝鮮駐意大利前臨時代辦曹成吉1年前投奔韓國

韓國傳媒10月6日引述消息人士指，朝鮮駐意大利大使館前臨時代辦曹成吉（音譯，Jo Song-gil）已在2019年7月經其他國家投奔韓國，是20多年來流亡韓國的最高級朝鮮官員。

朝鮮駐意國代理大使：曹成吉2017年擔任朝鮮駐意國代理大使一職，2018年11月初離開使館後行蹤不明。圖為位於羅馬的朝鮮駐意大利大使館。（Reuters）

韓聯社引述韓國國會情報委員會幹事、國民力量黨議員河泰慶在社交網站Facebook稱，曹成吉2019年7月已入境韓國，正受到政府當局保護。

另外多名知情人士亦指，曹成吉與妻子確實是通過第三國來到韓國。惟國家情報院接受韓聯社電話訪問時拒絕置評。

意大利政府2017年9月以朝鮮核試為由驅逐時任朝鮮大使文正南出境，由曹成吉接任臨時代辦。曹成吉在2018年11月初，即距離任期屆滿不足1個月時突然失蹤。外界當時認為，他很可能在意大利及其他外國政府的庇護下準備流亡第三國。

意大利外交部其後在2019年2月20日表示，2018年12月5日收到朝鮮通知，指曹成吉夫妻11月10日離開大使館，而曹成吉的女兒則想回到朝鮮。她及後在使館女職員陪同下，11月14日返回平壤。