美國大選副總統候選人辯論｜彭斯與賀錦麗辯論即將開始

美國副總統候選人辯論當地時間10月7日晚上9時舉行，是共和黨副總統提名人彭斯（Mike Pence）和民主黨副總統提名人賀錦麗（Kamala Harris）之間唯一的電視辯論。

【0912】彭斯指拜登的抗疫計劃看來有抄襲成份。

【0910】賀錦麗先回答主持人問題，稱這是美國總統史上處理得最失敗的情況。

她重提特朗普否認疫情，以及說特朗普沒有計劃。這跟美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）所說的一致。他在上一次辯論會中，多次說特朗普政府沒有計劃。

【0906】主持人在說明規則，並開始就第一個議題開始討論：新冠肺炎。

61歲的彭斯和55歲的賀錦麗將於鹽湖城的猶他大學出席副總統辯論。二人還未正面對碰，雙方陣營已經對是否加設隔板防疫展開交鋒。賀錦麗要求加裝玻璃隔板，彭斯發言人米勒（Katie Miller）曾嘲笑對方指，如果她「想用堡壘圍住自己，請便」。

彭斯幕僚後來表示，副總統同意加設隔板，方便進行辯論。二人將不會握手或有任何身體接觸，辯論時將保持3.6米的社交距離，不過他們和主持均不會戴口罩。場內將有少量現場觀眾。

美國有線新聞網路（CNN）報道，彭斯10月7日接受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒檢測，結果呈陰性。賀錦麗10月6日接受檢測，結果也呈陰性。

民主黨籍參議員布克（Cory Booker）表示，曾任印第安納州州長的彭斯能言善辯，預計副總統辯論對賀錦麗是場挑戰。至於曾任加州總檢察長的賀錦麗則以出任參議員期間於聽證會提出尖銳問題聞名。兩者算得上是勢均力敵。

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