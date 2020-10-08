美國大選副總統候選人辯論｜賀錦麗：特朗普政府打輸中美貿易戰了

美國副總統候選人辯論當地時間10月7日晚上9時舉行，是共和黨副總統提名人彭斯（Mike Pence）和民主黨副總統提名人賀錦麗（Kamala Harris）之間唯一的電視辯論。

【1034】辯論會結束。

【1032】賀錦麗發言時多謝提出問題的學生，稱她為年青的領袖，並說因為對美國的未來感到有希望。她也說拜登是能夠提振美國人情緒的候選人，他的經驗及他經歷過的傷痛等。

【1031】彭斯回應說，兩黨有爭拗的時候，但在美國有人有需要的時候，尤其是疫情持續的時候，全美國人都會團結一起。

【1029】主持人想以一名學生提出問題為今晚辯論會作結。她的這個問題是：他從電視上看到兩黨分裂的情況，請問候選人可怎樣將美國人團結起來？

【1024】主持人問彭斯倘若當選副總統，他的角色會是什麼？

【1024】主持人問及有關選舉本身的問題。賀錦麗先發言，稱她與競選拍檔致力將完整性及民主帶回白宮。她也指責特朗普公然打壓投票的做法。賀錦麗亦呼籲選民投票、提早投票。

【1019】賀錦麗稱特朗普拒絕譴責白人至上主義，亦翻出他指難民是強姦犯及毒販，以及針對穆斯林國家祭出入境禁令的舊帳。

【1016】主持人談及Breonna Taylor事件。先後及兩名副總統候選人說正義是否已得到伸張。

【1012】完成有關生存權、最高法院大法官等議題後，主持人稱副總統辯論來到美國種族議題。

【1003】彭斯在多次打斷賀錦麗、插話、發言時間過長、要求額外時間回應後，主持人忍不住正式提示他，兩個陣營都是已同意辯論規定，促請彭斯予以尊重。

【0958】賀錦麗就彭斯及特朗普處理貿易戰的事情上予以責難。她稱與中國進行貿易戰是總統的成就，但「你（特朗普政府）是打輸中美貿易戰了，你輸了」她說與中國打的所謂貿易戰，結果是「美國失去30個製造業職位」。

賀錦麗續稱近年多了農夫破產，製造業工作數量也大減。彭斯反擊她說：「打輸了與中國的貿易戰？拜登從未打過這場仗。拜登在過去數十年來一直是中共的啦啦隊隊長。」他說賀錦麗有權發表自己的見解，但並非她所認為的事實。

【0957】彭斯稱特朗普在應對疫情一事上，已「暫停所有來自中國航班。」

事實查核（fact check）：這是錯的。特朗普政府不是真的禁止來自中國旅客入境，而是「限制」，來自中國的美國公民、永久居民、他們的家庭成員等都是可以獲得豁免入境。

【0950】彭斯與特朗普的立場一致，稱中國涉隱瞞疫情，並將疫情歸咎中國。

【0948】第五個議題：外交及中美關係。

【0947】特朗普在Twitter帳戶推文，稱拜登及賀錦麗陣營都反對以水力壓裂方式提取頁岩油。

【0945】在氣候問題上彭斯和賀錦麗立場多數一致。後者更具體支持「綠色新政」（Green New Deal）。二人都支持美國再度加入《巴黎協定》等。

【0944】賀錦麗再度提及有關他們陣營的事實，不會收入400,000美元以下的人收稅，不會禁止以水力壓裂方式提取頁岩油。

【0939】特朗普向以否認氣候變化的立場廣為人知，彭斯則稱：「氣候正在變化」，亦稱美國政府就此進行工作。

【0938】第四個議題：環境及氣候變化。

【0938】彭斯數度打斷賀錦麗，賀錦麗已是第四次提示他。她說明美國將不會對收入400,000美元以下的人收稅。

【0930】第三個議題開始：美國經濟。

【0930】彭斯回應賀錦麗說「我請你別拿人命玩政治」他又稱華府在加快研發疫苗，「事實是我們將在破紀錄的時間內研發出疫苗」。

【0928】對於疫苗一事，賀錦麗說「如果特朗普告訴我們去打針，我不會去。」她應是以這番話去反映，特朗普政府不得美國人信任。

賀錦麗說「他們明知（疫情）卻隱瞞它。總統說這是騙局。他們將它的嚴重性減到最低」。

【0927】賀錦麗說，由於「本屆政府的無能」，美國人已犧牲太多。

【0922】主持人問候選人有沒有就在職期間一旦無法執行職務與拍檔溝通過。

【0919】彭斯稱美國會有疫苗，但稱這會是一年內的事。他說如有人仍在企圖弱化疫苗的力量，這是打擊美國人的信心，這是不對的。他也請賀錦麗停止玩弄政治。

【0919】第二個議題開始：特朗普的管治。

【0916】賀錦麗接着彭斯的話，稱如果華府是尊重美國人及自由，他們應知道他們應知的事，用以保護自己。

她說這些資訊可以「不是他們想聽，但他們必需去聽以保護自己。」

【0914】彭斯說賀錦麗稱華府抗疫不力，這對他們的努力來說是損害。

【0912】彭斯指拜登的抗疫計劃看來有抄襲成份。他說拜登和賀錦麗的抗疫計劃，彭斯說這是他們從特朗普現有的做法中抄出來的。

【0910】賀錦麗先回答主持人問題，稱抗疫是美國史上總統執政最大的失敗。

她重提特朗普否認疫情，以及說特朗普沒有計劃。這跟美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）所說的一致。他在上一次辯論會中，多次說特朗普政府沒有計劃。

【0906】主持人在說明規則，並開始就第一個議題開始討論：新冠肺炎。

61歲的彭斯和55歲的賀錦麗將於鹽湖城的猶他大學出席副總統辯論。二人還未正面對碰，雙方陣營已經對是否加設隔板防疫展開交鋒。賀錦麗要求加裝玻璃隔板，彭斯發言人米勒（Katie Miller）曾嘲笑對方指，如果她「想用堡壘圍住自己，請便」。

彭斯幕僚後來表示，副總統同意加設隔板，方便進行辯論。二人將不會握手或有任何身體接觸，辯論時將保持3.6米的社交距離，不過他們和主持均不會戴口罩。場內將有少量現場觀眾。

美國有線新聞網路（CNN）報道，彭斯10月7日接受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒檢測，結果呈陰性。賀錦麗10月6日接受檢測，結果也呈陰性。

民主黨籍參議員布克（Cory Booker）表示，曾任印第安納州州長的彭斯能言善辯，預計副總統辯論對賀錦麗是場挑戰。至於曾任加州總檢察長的賀錦麗則以出任參議員期間於聽證會提出尖銳問題聞名。兩者算得上是勢均力敵。

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