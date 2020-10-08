一分鐘看世界｜美國副總統辯論、白宮疫情再升溫、基因剪刀獲獎

今天是10月8日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國副總統辯論登場

↓重温首場美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 6 + 6 + 6

白宮疫情再擴大

圖為2017年2月，兩名軍方人員隨同特朗普準備乘搭直升機，其中一人手持三個扣的大黑色袋就是「核足球」。（Getty）

▼想看更多特朗普出院情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 6 + 6

「基因剪刀」獲獎

諾貝爾委員會10月7日頒發化學獎，由杜德納（Jennifer Doudna，左）及卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier，右）獲得。（AP）

▼在新冠疫情仍在持續之際，會讓人們更感覺到科學研究可貴之處嗎？請點擊放大觀看，了解基礎科學與我們有多息息相關：

吉爾吉斯動盪背後

圖為10月6日，吉爾吉斯首都比什凱克。示威者控制國會大樓，玻璃窗戶被打破，文件散落一地。（Reuters）

編輯精選

必看話題文章

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。