一分鐘看世界｜美國副總統辯論、白宮疫情再升溫、基因剪刀獲獎

撰文：成依華
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今天是10月8日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美國副總統辯論登場
繼美國總統候選人的首場電視辯論後，副總統候選人之間的辯論也登場，由共和黨副總統候選人彭斯（Mike Pence）對戰民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），但兩人還未正式較量，「防疫玻璃」就先成為焦點。在這場辯論舉行前，也不妨回看歷史，看看副總統如何從「常被忽視的官職」，轉為較吃重角色。
至於下一場總統候選人辯論，能否舉行又出現疑問，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）表示，若總統特朗普（Donald Trump）仍帶有新型冠狀病毒的話，10月15日不應該舉行第二場總統選舉辯論......（點擊了解更多）
↓重温首場美國總統大選辯論中的「精華片段」：
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白宮疫情再擴大
美國總統特朗普染疫後情況好轉，白宮醫生指他已經沒有出現病徵，他亦已經重返橢圓形辦公室工作，但白宮疫情就一再擴大，包括總統特朗普（Donald Trump）的高級顧問、近身隨從，以至保護「核足球」的護衛也確診。在美國軍方，一名海岸防衛隊高官也在10月5日確診，曾與他共同出席會議的成員，包括國防部參謀主席等幾乎全員均需要自我隔離。有民調結果顯示，特朗普在參加總統候選人辯論與確診染疫後，失去了「這三類選民」的支持......（點擊了解更多）
圖為2017年2月，兩名軍方人員隨同特朗普準備乘搭直升機，其中一人手持三個扣的大黑色袋就是「核足球」。（Getty）
▼想看更多特朗普出院情況，請點擊放大觀看：
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「基因剪刀」獲獎
2020年諾貝爾獎化學獎得主揭曉，由法國科學家卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）及美國科學家杜德納（Jennifer Doudna）獲得，以表揚她們在開發「基因剪刀」CRISPR的成就，但一名美籍華裔科學家就被指是遺珠。另一方面，諾貝爾獎文學獎即將頒發，外界看好「非歐洲裔女候選人」獲獎。
諾貝爾委員會10月7日頒發化學獎，由杜德納（Jennifer Doudna，左）及卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier，右）獲得。（AP）
▼在新冠疫情仍在持續之際，會讓人們更感覺到科學研究可貴之處嗎？請點擊放大觀看，了解基礎科學與我們有多息息相關：
吉爾吉斯動盪背後
吉爾吉斯陷入混亂，示威者10月5日成功闖入並控制政府大樓後，總理及議長先後辭職，總統去向不明，國家權力真空。分析指，該國目前的問題仍是經濟建設、社會發展不佳，民族、地域、貧富矛盾不斷激化等。香港人對這個中亞國家所知不算多，當地過去曾發生兩次動盪導致政權倒台，外界擔憂同樣的事情會再次發生……（點擊了解更多）
圖為10月6日，吉爾吉斯首都比什凱克。示威者控制國會大樓，玻璃窗戶被打破，文件散落一地。（Reuters）
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