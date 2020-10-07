【諾貝爾化學獎】美法學者憑「基因剪刀」獲獎　華裔張鋒成遺珠

撰文：房伊媚
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2020年諾貝爾化學獎得主10月7日揭盅，法國科學家卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）及美國科學家杜德納（Jennifer Doudna）憑開發「CRISPR / Cas9」基因剪刀（一般簡稱CRISPR剪刀）獲獎。多間媒體報道，美籍華裔生物工程學家張鋒（Feng Zhang）成為遺珠。
3人曾同獲唐獎
卡彭蒂耶及杜德納開發「CRISPR / Cas9」基因剪刀（一般簡稱CRISPR 剪刀）技術，令基因體編輯工作邁向新一步。至於38歲的美國麻省理工學院（MIT）教授張鋒則是對Cas9系統進行獨立的改良實驗，率先在哺乳類和人類細胞進行成功的基因體編輯。他更進一步改良「同時編輯多個基因」、以及「同源性基因修復」的實驗方法。
2016年，張鋒、卡彭蒂耶及杜德納一同獲頒唐獎（Tang Prize），該獎由台灣企業家尹衍樑捐助設立。由於諾貝爾獎每個獎項最多可授予3名得獎者，但這次張鋒不在名單上，成為遺珠，美國《科學》雜誌報道，不少科學家本來預期張鋒會一同共享殊榮。
兩方曾爆專利戰
在獎項之外，張鋒與今次兩位諾貝爾化學獎得主就CRISPR技術有專利爭議。卡彭蒂耶及杜德納在2012年6月發表她們的研究結果，比張鋒領導的布羅德研究所（Broad Institute）團隊早7個月，兩方之後出現「專利之戰」，最後由張鋒的團隊勝出。