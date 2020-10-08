美國大選｜賀錦麗指摘特朗普抗疫不力　彭斯反駁拜登抄襲應對計劃

美國副總統彭斯（Mike Pence）和民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）10月7日出席他們首場也是唯一一場辯論。總統特朗普（Donald Trump）近日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），疫情自然成為辯論焦點。賀錦麗指摘現屆政府抗疫不力，彭斯反駁指民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的抗疫計劃是「抄襲」。

90分鐘的辯論探討九項議題。主持《今日美國》華盛頓分局局長佩奇（Susan Page）首先提出討論美國疫情。

彭斯讚揚特朗普停飛來自中國的航班，指決定「為我們爭取保貴的時間」，協調美國對疫情的應對方式。他表示，拜登的抗疫計劃看來跟特朗普、他自己和白宮抗疫工作小組的計劃一模一樣，「說實在，當我看他們的計劃，提到推進檢測、生產新的個人防護裝備和研發疫苗，看來有點像抄襲，那是拜登有點認識的事情。」彭斯所指的是，1988年拜登曾涉嫌抄襲英國政客的演說。

被問到美國人是否應該接種疫苗，賀錦麗表示，「如果醫生叫我們接種，我們應該接種，我絕對會首先接種。不過如果是特朗普叫我們接種，我不會接種。」彭斯則指，將於創紀錄的時間內研發出疫苗，「我只是想妳，停止以人命玩弄政治。」

對於最高法官大法官提名活動疑似變成「超級傳染事件」，主持質疑特朗普政府不遵守指引，如何可以預期美國人將遵守。彭斯為舉行玫瑰園活動的決定辯論，指華府對美國人有信心。

鑑於拜登和特朗普已經超過70歲，加上特朗普近日確診，總統健康情況引起外界關注。不過賀錦麗和彭斯同樣未有正面回應是否已經討論過總統失能時的應對。