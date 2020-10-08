美國大選｜賀錦麗：貿易戰致製造業陷衰退　彭斯：拜登向北京投降

中美關係被指陷入數十年以來的低谷，中國議題成為今屆美國大選其中一個重點。美國副總統彭斯（Mike Pence）和民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）10月7日出席大選副總統辯論討論中國問題，彭斯再將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情歸咎於中國，賀錦麗則指摘總統特朗普（Donald Trump）對中國發動貿易戰。

主持《今日美國》華盛頓分局局長佩奇（Susan Page）提問，如何形容中美關係，到底是「競爭者」（competitors）、「對手」（adversaries）抑或是「敵人」（enemies）。不過他們沒有直接回答。

彭斯首先指出中國於疫情的角色，指中國要為疫情負責，「總統特朗普對此很不高興」。他讚揚特朗普早期已經停飛來自中國的所有航班。不過實情是，仍然有部份航班通行。

賀錦麗回應指，特朗普政府的對華政策導致美國失去生命、職位和地位。她指摘特朗普解散前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的疫情應對小組，撤走於中國監察潛在威脅的美國疾病專家。

賀錦麗同時指控特朗普對中國開打貿易戰導致美國失去30萬個製造業職位，「你打輸了貿易戰」，並指「農夫因為貿易戰而經歷破產。我們因為貿易戰經歷製造業衰退。」

彭斯反駁，「打輸對華貿易戰？拜登從來沒有打過。」他直言，「拜登過去數十年以來一直都是共產中國的啦啦隊隊員。」二人較早前談到美國經濟時，彭斯提到拜登和賀錦麗將加稅，並指拜登將會廢除對中國的所有關稅，對北京「投降」。

賀錦麗也抨擊特朗普的外交政策，指對方背叛盟友，並且擁戴獨裁者，例如是俄羅斯總統普京。彭斯則指，美國和盟友堅定站在一起，但承認華府有高要求，提出北約成員國現時承擔更多軍費開支。