【諾貝爾文學獎】當代文學巨匠　美國女詩人格盧克摘下桂冠

2020年諾貝爾文學獎得主，在10月8日正式揭曉，77歲的著名美國詩人格盧克（Louise Gluck）摘下本屆桂冠。這是自1996年以來，第二位獲得諾貝爾文學獎的女性。瑞典學院給予她的評價，是「正確無誤地傳達，普世存在的樸素無華之美」。

圖為2014年11月19日，格盧克（Louise Glück）在紐約市出席美國國家圖書獎的頒獎典禮。（Getty）

格盧克在1943年生於紐約，現居住於麻省劍橋市。除了寫作，她還是耶魯大學的英語教授。格盧克在1968年憑着處女作《Firstborn》出道，很快便被公認為美國當代文學中最傑出的詩人之一。她此後獲得了多個著名獎項，其中包括普立茲獎和國家圖書獎等。

回顧諾貝爾文學獎

諾貝爾文學是根據現代炸發明者諾貝爾（Alfred Nobel）1895年簽署的第三份以及最後一份遺囑而設的5個獎項之一。它旨在獎勵在文學領域創作中、朝理想主義方向寫出最出色作品的人。它是由瑞典學院（ Swedish Academy）的5人委員會評選。它首次頒發是在1901年。

▼在新冠疫情仍在持續之際，會讓人們更感覺到科學研究可貴之處嗎？請點擊放大觀看，了解基礎科學與我們有多息息相關：