拜登勝選・持續更新｜拜登委任前奧巴馬顧問為幕僚長

美國大選2020（US Election）投票日已過，紛紛擾擾之中，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden）「對決」已有結果，拜登已取得超過當選門檻的選舉人票，將成為美國下一任總統。香港01將會持續緊貼最新消息和最詳盡的分析評論。

23:54：眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，對拜登的過渡工作有信心。

17:00：拜登宣布委任克萊因（Ron Klain）出任白宮幕僚長。

12:00：拜登11月12日和日本首相菅義偉通話。菅義偉表示，拜登表明尖閣諸島（中國稱釣魚島）是《美日安保條約》第五條適用對象。

10:56：拜登繼續展開過渡工作，據報他最快在11月12日稍後宣布白宮幕僚長人選，目前相信最可能的人選會是他的顧問克萊因（Ron Klain）。

09:50：拜登11月12日分別和日本首相菅義偉和韓國總統文在寅通話。菅義偉表示，需要強化日美同盟。文在寅則指雙方重申對韓美同盟的堅定承諾。

02:02：美聯社報道，特朗普在阿拉斯加州勝出，取得3張選舉人票，目前總票數升至217，但仍與拜登的279票相差一段距離。另外共和黨亦保住該州的參議院席位，令該黨目前在參議院佔有50席，民主黨則有48席，因此喬治亞州在1月重選兩個參議院席位，將直接影響共和黨能否繼續成為多數黨。

00:26：特朗普及副總統彭斯到阿靈頓國家公墓出席退伍軍人節活動，特朗普向無名戰士墓獻上花圈，他離開時並沒有發言。另外拜登則與妻子在費城向韓戰陣亡士兵致敬。

23:59：喬治亞州務卿表示，會重點當地的選票，預計在20日的正式認證投票結果期限屆滿當天完成。該州有16張選舉人票，原本的點票工作接近結束，拜登暫時以大約1.4萬票領先特朗普。

23:20：美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普拿下阿拉斯加州3張選舉人票，令他總票數升至217，但未足以挑戰拜登的279票。

15:54：參議院選舉仍在點票，民主黨與共和黨相信可分別獲得48及50席，剩下喬治亞州兩席因雙方票數未過半而要舉行第二輪投票，成為民主黨最後希望。

15:10：美國大選後爆出「郵政告密者」風波，共和黨人向司法部提交一名郵政局職員霍普金斯（Richard Hopkins）的爆料，他稱有人在賓夕凡尼亞州指示職員修改郵寄選票日期，美媒《華盛頓郵報》11月10日引述官員消息報道，霍普金斯之後承認捏造指控，但在報道刊出數小時後，霍普金斯透過網絡否認撤回指控。

特朗普稱自己將勝選

10:38：特朗普11月10日在Twitter上帖文，表示「我們取得了很大進展」，「下周將會有結果，美國將再次偉大」，又稱「點票存在大規模舞弊」，表示自己將會取得大選勝利。

10:30：特朗普11月10日在Twitter發推文稱，「選票腐敗會在美東時間今晚9時在霍士新聞（Fox News）的漢尼蒂（Sean Hannity）節目中披露。」

09:09：路透社聯同益普索（Ipsos）公司的最新民調顯示，79%美國受訪者相信拜登勝選，當中包括60%屬於共和黨人。72％美國受訪者則認為失敗者應要認輸。

07:16：特朗普團隊表示入稟密歇根州法院，要求在證明所有選票合法點算前，禁止認證選舉結果。

03:57：拜登認為特朗普拒絕認輸是「令人丟臉」的事，他期望與對方對話，並希望在感恩節前提交部分內閣人選名單。

03:42：拜登發表演說，承諾會保留奧巴馬醫保，同時批評右翼意識形態企圖撕裂有關計劃。他亦指即使特朗普拒絕承認選舉結果，權力交接工作仍在進行，稱沒有東西可以阻止。

02:44：俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）發表聲明，指拜登贏得足夠州份成為總統，並指特朗普競選團隊有權以法律方式挑戰選舉結果，但應提出選舉可能舞弊的證據。他希望各州份及法院可以盡快解決這些選舉爭議。

02:22：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，目前點票仍然進行，但認為無論最終由誰入主白宮，政權都會順利交接，並稱全球應該對此充滿信心。

02:04：德國總理默克爾（Angela Merkel）的發言人表示，默克爾與拜登通話，她希望可以建立緊密和信任的工作關係，雙方亦同意跨大西洋合作對多個全球議題非常重要。

02:00：白宮表示特朗普會在11日到阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）出席退伍軍人節（ Veterans Day）活動，是他自大選後首度現身公開場合。

01:15：英國首相約翰遜（Boris Johnson）於Twitter表示剛與拜登通話，祝賀對方贏得大選，同時期待加強兩國關係，就氣候變化、抗疫和推廣民主等共同優先問題上合作。

首相府其後補充，稱雙方討論長期建立合作關係，包括透過北大西洋公約組織（NATO）在貿易及安全問題合作。約翰遜亦邀請對方明年到蘇格蘭格拉斯哥出席氣候變化峰會。

I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 10, 2020

23:05：在拜登宣布勝選後，美國政府宣布延長對特拉華州威爾明頓市（Wilmington）空域的臨時飛航限制到2021年1月20日，拜登在當地舉行有關政權過渡的會議。

拜登或找奧巴馬擔任駐英大使

18:20：英國《星期日泰晤士報》引述匿名消息人士報道，拜登可能會找前總統奧巴馬擔任美國駐英國大使，陣營內部有非正式討論。

14:31：美國新聞網站Axios引述消息人士報道，特朗普私下討論2024年再競選總統。

10:40：拜登過渡團隊11月9日稱，總務管理局（General Services Administration）必須承認拜登勝選結果，否則考慮採取法律行動。

08:57：美國司法部長巴爾（William Barr）11月9日授權聯邦檢察官，就有關投票違規的大量指控展開調查。

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08:33：美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（ Mitch McConnell）11月9日表示，特朗普100%有權力調查大選違規的指控，及考慮以什麼法律選項應對。

08:21：特朗普競選團隊11月9日向賓夕法尼亞州聯邦法院提出選舉訴訟，質疑郵寄投票制度欠缺透明度及驗證性。

01:05：拜登演說結束，他未有回應在場記者提問便離去。

01:05：拜登最後在演說中呼籲美國民眾戴口罩，稱這樣可拯救眾多人命。他說為了自己、家人和鄰居等，美國民眾應戴口罩。

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01:04：拜登稱他和他的新冠肺炎疫情工作組，會就新政府對新冠肺炎所採取的行動提出藍圖。

01:03：他說美國仍在面對一個非常黑暗的冬天，以及疫苗看來不會在數月內可廣被接種。

01:00：拜登就型冠狀病毒肺炎疫情發表演說，他稱疫苗審批過程定要由科學指引，這樣公眾才能有信心，相信它是安全及有效。

11月10日 00:33：11月9日，美國總統當選人拜登公布其抗疫小組成員的名單。他在11月9日公布他的Transition Covid-19 Advisory Board（暫譯：過渡Covid-19顧問委員會）。這是他自7日宣布勝選以來首個白宮工作職位提名。

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17:24：俄羅斯克里姆林宮表示，將等候美國大選官方結果出爐，再作評論。

16:38：中國外交部發言人汪文斌回應大選時表示，「我們注意到拜登先生已經宣布成功當選，我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定」。

12:35：特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）11月8日表示，他可能在多個州份提出最多10宗訴訟，稱「有充分證據表明選舉被盜竊」。

11:52：美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）11月8日在Twitter上要求點算每一張合法選票，與丈夫特朗普保持一致口徑。

11:40：拜登成為總統是長子博（Beau Biden）的遺願。拜登11月7日發表勝利演說後，第2天前往墳場探望因腦癌過世的博。

08:49：特朗普在Twitter表示，美東時間11月8日晚上8時，他會出現在霍士新聞（Fox News）主持人萊文（Mark Levin）的節目，討論「郵寄選票騙局」，為特朗普在拜登宣布當選後，首次在媒體上露面。

08:36：日本首相菅義偉11月9日指，希望與當選美國總統的拜登合作，加強日美同盟關係，確保印度太平洋地區的和平與繁榮。

07:17：CNN於美東時間11月8日報道，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）已勸特朗普承認敗選，而特朗普與第一任妻子所生的長子Donald Trump Jr.和次子Eric Trump則建議特朗普繼續堅持。

05:50：墨西哥總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）當地時間周日表示，要等到「所有法律問題都解決後」再對美國大選結果表態。

04:15：美國時間11月8日，特朗普團隊發出一系列募資廣告，頻密請求支持者們為特朗普的法律訴訟募捐。

04:00：特朗普再創新詞，於Twitter發文質疑「爛流媒體」（Lamestream Media，與主流媒體mainstream media發音相近）宣布總統選舉結果的資格。

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

03:10：拜登雖然勝選，然而最終結果不如預期，「藍色浪潮」並未出現，民主黨在國會選舉中的表現更加難以稱道。民主黨內多位溫和派表態反思，認為徹底能源改革等政策和「停止警隊撥款」等口號對選情施加了負面影響。黨內進步派代表奧卡西奧-科爾特斯（AOC）對此表示反對，稱民主黨尚未發掘進步派的價值，大選結果尚沒有堅實數據支撐，現在便相互指責很不負責。

03:00：白宮官員否認特朗普女婿兼總統顧問庫什納（Jared Kushner）曾建議其岳父承認敗選。

02:20：美國前總統小布殊（George W. Bush）恭賀拜登勝選：「雖然我們存在政見分歧，但我知道拜登是位好人，並贏得了由他帶領與彌合我們國家的機會」。

01:48：拜登由教會返回住所。其團隊人員表示，拜登今日（當地時間11月8日）不再有行程安排。

00:10：勝選第二天，拜登於特拉華州當地時間11月8日前往教會參加禮拜。特朗普則連續第二日於高爾夫球場揮桿。

特朗普車隊駛入球場時，有人在路旁舉牌「壓碎柳橙」予以調侃：

22:40：伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，拜登應該修正過往特朗普對伊朗的政策，拜登勝選是讓下屆美國政府有機會彌補舊日錯誤。

21:16：美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，拜登11月9日將公布一個12人組成的新冠肺炎疫情工作小組，顯示他視應對疫情為首要工作。

20:51：特朗普私人律師朱利亞尼表示特朗普目前不會承認落敗，選戰遠未結束，但霍士新聞（Fox News）則引述親近特朗普的消息人士報道，若團隊發起的法律挑戰無效，特朗普擬「優雅地」承認敗選。

20:30：世衛總幹事譚德塞祝賀拜登當選總統，他稱自己與世衛其他同事均期待與拜登團隊合作。

17:20：以色列總理內塔尼亞胡恭賀拜登當選美國總統，稱其為「以色列的好朋友」，他又特別提到特朗普，感謝特朗普對以色列及他本人展示的友情。

14:40：澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11月8日恭賀拜登勝選，他表示期待與拜登新政府合作，共同對抗疫情。該國前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）接受電視台訪問時則表示「真是解脫，能夠回復與前後一致的政府正常溝通，而不是一個憑早上發瘋狂推文作決定的政府」。

特朗普再發起選舉訴訟

13:58：特朗普團隊表示已經在亞利桑那州發起訴訟，質疑該州西南部一個人口最多的縣在選舉日錯誤地拒絕一批選民的投票。

09:53：拜登稱現在是美國進行療癒的時候。

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

09:47：拜登宣布已勝出美國大選，在宣布勝選的演說中稱，這是美國人民的勝利，他會保持謙虛，致力重建並團結國家。他在演說中指出，要讓美國再次獲得全世界尊敬。

09:48：拜登稱感激民眾的愛與支持，誓將團結美國。

09:30：副總統當選人賀錦麗率先出場，稱拜登是團結國家的人，可帶領美國進行療癒。

09:30：美國數間媒體11月7日報道，特朗普的助手們對他要採取法律行動挑戰選舉結果感到沮喪，認為特朗普還未做好充分準備，稱這是「草率的法律努力」。特朗普的顧問據報已告訴特朗普，他的行動成功機會渺茫。

06:14：特朗普繼續在Twitter洩忿，稱自己獲7100萬票，又指觀察員亦不准到場點票，以及有數以百菁計不應出現的郵寄選票。他表示7100萬張合法選票是現任總統史上之最。

03:02：印度總理莫迪（Narendra Modi）恭賀擁有當地血統的賀錦麗，形容這場選舉是「一個新的里程碑」。

02:47：參議員羅姆尼（Mitt Romney）在Twitter發文，祝賀拜登及賀錦麗成為新一任總統及副總統，是首位向他們祝賀的共和黨人。羅姆尼形容他們都是善良和可敬之人，並希望上天可以保祐兩人。

拜登勝出2020年總統大選的消息傳出後，白宮外有大批民主黨支持者聚集慶祝。（AP）

02:10：拜登獲白宮的舊拍擋、前總統奧巴馬（Barack Obama）留言祝賀，後者呼籲美國民眾支持拜登，大家亦要放下成見，化解美國的分歧，令國家重新團結。

延伸閱讀：美國大選2020・拜登｜從政半世紀3度問鼎總統 終於敲開白宮大門

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

02:02：法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、西班牙首相（Pedro Sanchez）桑切斯分別恭賀拜登和賀錦麗。

01:50：英國首相約翰遜（Boris Johnson）及加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）分別祝賀拜登勝選。約翰遜表示美國是英國最重要的盟友，並期望在共同優先問題上與拜登緊密合作。

01:44：拜登會在當地時間11月7日晚上8時發表全國演說。

01:04：拜登發表聲明，感謝美國民眾對他和賀錦麗的信任。他表示在面對史無前例的難關，美國民眾的投票人數破紀錄，這再一次證明民主在美國心中跳動。而選舉曲終人散，拜登表示是時候放下憤怒和敵對言論，一同團結和治癒國家。

00:56：拜登在Twitter發文，稱獲美國民眾支持自己領導國家感到榮幸，他承諾無論大家是否投票支持自己，都會努力成為人民的總統。

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

00:51：拜登勝選的消息傳出後，特朗普拒承認落敗，稱會在11月9日展開法律行動挑戰選舉結果，揚言選戰仍未完結。

00:39：特朗普落敗後，令他成為自1992年老布殊（George H.W. Bush）之後，首位未能成功連任的美國總統。

美國多個媒體在11月7日宣布拜登贏出總統大選後數小時，現任總統等朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言。（Reuters）

00:30：美聯社、NBC、CNN、BBC等報道，拜登贏得賓夕法尼亞州，取得足夠選舉人票入主白宮，成為第46任美國總統。

23:48：特朗普於Twitter發文稱自己大勝，隨即再被Twitter標籤。

22:58：特朗普陣營當地時間11月7日早上11時30分將在費城舉行記者會。

22:30：特朗普遭批評使用白宮作為大選日的競選指揮中心，民主黨籍眾議員小帕斯克雷爾表示，美國特別檢察官辦公室正調查此事......（按此閱讀更多）

22:11：特朗普的推文再被加上標籤，指內容出現爭議且可能產生誤導。

21:34：特朗普於社交媒體發文，指數以萬計的選票於選舉日後送抵，形容是違法，徹底並輕易改寫賓夕法尼亞州和其他得票差距極小州份的選舉結果。他也指，數以十萬計的選票於點票時被人以違法的方式阻止監票。

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

....Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

21:03：賓夕法尼亞州仍然有89,282張選票未點算，其中費城有2萬至2.5萬張郵寄選票。亞利桑那州尚有173,000張選票未點算。內華達州則有124,500張選票未點算。

20:04：賓夕法尼亞州參議院多數黨領袖表示，據他所知沒有任何選民欺詐或違法行為。州眾議院議長則指，只有核算點票才能讓市民和世界其他人對美國的選舉程序有信心。

19:35：拜登於喬治亞州、內華達州、亞利桑那州和賓夕法尼亞州分別領先特朗普7,248票、22,657票、29,861票和28,833票。估計賓州今晚香港時間10時左右將再公布最新點票結果。如果拜登取下賓州，將會當選新任總統。

17:55：特朗普姪女瑪麗在Twitter發文稱「謝謝，拜登總統」。瑪麗在大選前曾著書批評特朗普。

15:50：拜登繼續在賓夕法尼亞領先，優勢慢慢增加，他現時比特朗普多近2.9萬票，即多0.43個百分點。

15:33 多名民主黨人在Twitter發帖稱拜登為「候任總統」，遭Twitter加上警告標籤，提醒大選結果尚未公布，這些民主黨人包括曾參與民主黨總統初選的楊安澤（Andrew Yang）。

14:12：內華達州遭批評點票過慢，該州州務卿發言人羅素（Jennifer A Russell）辯護稱「我們早就告訴過大家需時至少10天才有結果。」

13:28：賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）及阿利根尼縣（Allegheny County）已停止點票，會在當地時間11月6日早上恢復工作。

13:12：彭博社報道，除了梅多斯，白宮有4名助理均感染了新冠病毒，但由於白宮曾兩度爆發疫情，因此今次試圖保密相關消息。

12:34：美國有線新聞網絡（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）指出，白宮幕僚長梅多斯確診前曾出席11月3日於白宮舉行的大選夜派對，當晚有數百人參與同一場合。

12:04：彭博社報道，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）呈陽性反應。

11:53：拜登在特拉華州發表講話，指他們會贏得大選。他稱：「我們還沒有明確的（選舉）結果，但是我們將贏得這場選戰。我們正邁向取得300多張選舉人票。」

10:19：亞利桑那州發布最新點算的選票數據，拜登領先特朗普29,861票，差距收窄。兩位候選人目前在該州的得票率相距不足0.3個百分點。

07:03：特朗普再於Twitter留言，指拜登不應錯誤地自稱當選，稱自己亦可宣稱勝出。他又表示法律行動只是剛剛開始。

04:28：英國廣播公司（BBC）報道指，中國企業爭相申請將「拜登」及「特朗普」註冊，希望可以利用這場選戰成為他們推出產品吸金的大好機會。

02:37：消息指拜登和賀錦麗會在當地時間晚上發表講話。

02:12：內華達州克拉克縣選舉官員指，當地仍有6.3萬票仍待點算，並預計大部分郵寄選票可以在周日（8日）完成。

01:51：費城選舉官員表示，當地仍有大約４萬張選票仍未點算，但不包括軍人及海外公民的選票。他們認為最終的點票結果可能需時數天才完成，市長肯尼（Jim Kenney）認為，該市的最終點票結果可以令拜登奪得賓夕法尼亞州，呼籲總統特朗普應大方承認落敗和祝賀拜登當選。

00:40：特朗普於Twitter發文，稱共和黨的參議院遭到激進左翼民主黨人攻擊，因此總統職位變得更加重要。

00:02：白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受CNBC訪問，認為總統權力交接會和平進行。另外眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會見傳媒時，稱呼拜登為「候任總統」。

23:56：賓夕法尼亞新點票結果顯示，拜登領先特朗普6826票，差距輕微加大，目前該州已點票95%。

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23:49：對於特朗普可能不認輸的問題，拜登競選團隊發言人表示，選舉結果是由選民來決定，不是候選人，又表示美國政府完全有能力護送「入侵者」離開白宮。

23:41：喬治亞州務卿稱，由於票數非常接近，會重點地選票。目前當地仍有4,169票仍未點算，而拜登暫時領先特朗普1579票。

23:30：拜登在賓夕法尼亞反超前特朗普後，特朗普在Twitter發文表示「賓夕法尼亞在選舉誠信方面有糟糕的歷史。」

23:16：特朗普競選陣營發表聲明，指選舉尚未結束，聲稱拜登勝出的錯誤推算都是根據喬治亞州、賓夕法尼亞州、內華達州和亞利桑那州未有定局的點票結果。

23:05：特朗普女兒伊萬卡在Twitter發文表示「每一張合法選票也應該計算，每一張不合法選票也不應該計算。」

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21:51：CNN報道，拜登在賓夕法尼亞（20張選舉人票）反超前，領先特朗普0.1個百分點，票數差距為5587票。拜登一旦奪下賓夕法尼亞州，選舉人票便會超過270票，即可勝出大選。數據顯示在新點算約3.1萬張選票中，87%選票投給拜登。

21:50：《華盛頓郵報》報道，拜登最快11月6日發表重要演說，特工處開始增派人手保護。

20:05：賓夕法尼亞州點票工作繼續，警方在最大城市費城拘捕兩名男子，懷疑他們準備向點票中心發動襲擊。

19:10：拜登在喬治亞州反超前特朗普後，再輕微擴大領先票數差距，最新點票結果顯示他比特朗普多1096票，兩人的得票率仍同為49.4%。

18:16：拜登和特朗普所得普選票數分別已經超越前總統奧巴馬2008年69,498,516票的紀錄。拜登全國票數為73,738,001票，特朗普票數為69,655,587票。

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17:38：拜登目前於喬治亞州的票數為2,449,371票，特朗普票數為2,448,454票，差距只有0.02個百分點。

17:23：拜登於喬治亞州反超前特朗普，領先917票。最新點票結果是來自亞特蘭大附近的克萊頓縣（Clayton County）。上屆大選民主黨總統候選人以70.1%的差距於當地勝出。

16:58：《紐約時報》報道，特朗普自11月3日起在Twitter發出及轉發的29條推文中，有多達11條、即38%推文遭貼上警告標籤，指他作出有關選舉程序的誤導主張......（按此閱讀更多）

16:50：喬治亞州新點票結果，特朗普領先拜登463票，票數差距再度縮小。該州已點算逾98%選票。喬治亞州本為「紅州」，如今拜登愈追愈近，背後原因與「她」有關......（按此閱讀更多）

15:48：喬治亞州再有新點票結果，特朗普與拜登票數距離再收窄，特朗普僅領先665票，兩人得票率同樣為49.4%。

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14:58：在爭持激烈的喬治亞州（16張選舉人票），拜登再進一步追近，特朗普僅領先1,267票，兩人得票率同樣為49.4%，目前已開票超過98%。

13:45：美國郵政局郵件處理中心有超過15萬張選民寄回的選票未於11月3日投票日結束前送抵，部份選票來自5個勝負未明的關鍵州份......（按此閱讀更多）

11:22：特朗普喬治亞州領先不到2000票，拜登得票率49.4％追成平手，或要重新點票。

0815：特朗普說他的陣營的目是捍衛選舉的完整性，他不會容許投票給他的人被噤聲。

07:54：特朗普稱如果點算合法選票，自己可以輕易勝出。他批評大型科技企業和傳媒干預選舉，並指自己的目標是捍衛選舉的誠信，不會容許自己的支持者被禁聲。

06:46：賓夕法尼亞州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）向當地選民保證，當局非常重視選舉，強調會點算每張選票。她亦指點票工作會在周五完成，形容所有投票方式都是安全可靠。

05:39：特朗普團隊入稟起訴費城選舉委員會，指選舉官員故意阻止共和黨人士監察點票，因此尋求緊急禁制令叫停點票，直到當局遵從賓夕法尼亞州法例規定、容許共和黨人士在場為止。

05:24：拜登會見傳媒，稱每一票都不能少，認為自己毫無疑問可以勝出大選，呼籲大家保持忍耐等待點票結果。

04:04：特朗普採取法律行動要令關鍵搖擺州份停止點票的行為，遭國際選舉觀察組織團長指責是「嚴重濫用職權」。

03:20：美國北愛爾蘭特使、白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）在愛爾蘭一個智庫上發言，稱特朗普假如無法連任，仍會繼續參與政治，而且認為對方是其中一位參加2024年大選的熱門。

美國總統特朗普11月5日在華盛頓白宮講話。（AP）

02:33：特朗普團隊在要求密歇根州停止點票的訴訟中敗訴。

02:25：喬治亞州仍有大約50,401張選票仍未點算，亞特蘭大（Atlanta）所在的富爾頓縣（Fulton County）則完成點票。

另外，當地一批共和黨人指該黨監票人員發現有未經處理的缺席選票與準備編入選舉列表的缺席選票放在一起，因此要求暫停點票。不過法院已經駁回共和黨的訴訟。

01:55：霍士新聞（Fox News）報道，特朗普團隊入稟拉斯維加斯法院，稱有證據顯示當地有人利用已離世人士及非當地居民身份投票，因此要求暫停點算內華達州的選票。

01:34：內華達州（Nevada）官員公布最新點票結果，拜登在當地的優勢由7600票增至1.1萬票。

00:29：特朗普連番在Twitter發文，先表示在賓夕法尼亞州合法地取得大勝，之後又表示會入稟挑戰拜登最近聲稱取勝的州份，指當地選民及州選舉舞弊。他指從傳媒可以找到大量證據，並強調自己會勝出及以美國為優先。

23:49：喬治亞州務卿發言人表示，當地有大約6萬張選票仍未點算，預計可以在今日之內會有結果。Edison Research估計，特朗普以0.4%之差領先拜登。

23:23：特朗普再於Twitter留言，稱不應點算大選後送到的選票。而Twitter隨即標籤有關留言。

22:50：賓夕法尼亞（20張選舉人票）再有新點票結果，特朗普與拜登得票差距再收窄，特朗普以50.4%得票率領先，拜登為48.3%，差距為2.1個百分點。二人票數相差約13.6萬票。目前已點算89%選票。

22:14：特朗普發文指，要停止點票。

22:06：關鍵州份賓夕法尼亞州公布最新點票結果，特朗普以50.5%得票率領先，拜登為48.2%，差距為2.3個百分點。二人票數相差142,466票。目前已經點算89%的選票。

21:54：特朗普陣營將於香港時間11月6日凌晨12時30分於內華達州拉斯維加斯發表重要公布。霍士新聞指，特朗普陣營將於內華達州提出起訴，指控選舉舞弊。

21:40：賓夕法尼亞州最大城市費城（Philadelphia City）將於香港時間今晚10時左右公布最新郵寄選票點票情況。

21:26：拜登於Twitter發文，指必須點算每一張選票。

21:20：《亞特蘭大憲法日報》指，喬治亞州未點算的選票集中於亞特蘭大和薩凡納所在的兩個縣。

20:31：估計今晚喬治亞州和內華達州將再公布點票結果。拜登於內華達州只領先8,000票，新的點票結果將於香港時間11月6日凌晨1時公布。

20:10：喬治亞州除了對總統選舉有關鍵作用以外，也足以左右參議院控制權。喬治亞州今屆有兩席改選，其中一席因為沒有候選人得票過半而要舉行決勝投票。至於另一席目前由共和黨候選人領先，得票率為50.0%，如果最終得票率亦不過半，將舉行決勝投票，意味參議院控制權誰屬要留待1月方有結果。

19:52：喬治亞州是傳統紅州，自1992年以來，民主黨總統候選人從未於當地勝出。不過人口結構的快速轉變導致它成為民主黨今屆重點有意攻陷的紅州......（按此閱讀更多）

19:36：全國廣播公司估計，喬治亞州目前尚有223,862張選票未點算。

19:27：全國廣播公司製作人賈爾（Charlie Gile）引述選舉委員會指，亞特蘭大（Atlanta）所在的富爾頓縣（Fulton County）有大約7,500張選票未點算，目前以每小時2,000張左右的速度點算，預計當地時間早上9時（香港時間晚上10時）完成點票。州務卿將於當地時間早上10時30分舉行記者會，預料將公布最新點票結果。

19:19：喬治亞州形勢緊湊。特朗普得票數目為2,431,724票，拜登票數為2,413,184票，兩者差距只有18,540票。

19:17：佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯（Bernie Sanders）兩星期前一段訪問，幾乎一字不差地預測開票走勢和特朗普的反應，被美國網民喻為「超神預言」......（按此閱讀更多）

18:54：喬治亞州有機會於今晚完成點票。根據最新已經點算96%選票的結果，特朗普仍然以49.6%的得票率領先，但差距收窄至0.4個百分點，拜登得票率為49.2%。

17:02：拜登成功把威斯康星州「紅轉藍」，觀看香港01對背後原因的分析......（按此閱讀更多）

延伸閱讀：大選關鍵州│拜登翻盤密歇根：選民報答奧巴馬拯救底特律之恩？

16:53：特朗普與拜登在亞利桑那（11張選舉人票）選情繼續咬緊，該州點票86%，拜登領先2.4個百分點，即約6.8萬票。美聯社與霍士新聞均已推測拜登贏下這一州，CNN則認為勝負仍然難料。

16:05：美國有線新聞網絡（CNN）引述內華達州檢察總長福特（Aaron Ford）表示，該州已準備好拒絕特朗普團隊對內華達州選舉結果的法律挑戰，他稱「若你看看我們以前與特朗普對碰的紀錄，我們覺得是挺安全的。」他表示，特朗普已曾興訟兩三次，每次都遭擊退。

15:18：拜登逆轉形勢，成功把兩個鐵鏽帶（Rust Belt）州份「紅轉藍」。香港01就此作出分析，特朗普目前落後與白人男性和長者的選票有關......（按此閱讀更多）

14:55：喬治亞州點票結果備受關注，該州完成約95%點票，特朗普僅領先0.5個百分點，即約2.3萬票。該州有16張選舉人票。

12:28：目前僅有賓夕法尼亞、喬治亞、北卡羅來納、內華達、亞利桑那、阿拉斯加6州仍在點票。拜登以253比214張選舉人票領先特朗普。

12:20：美國有線新聞網絡（CNN）引述消息稱，若喬治亞州最終的點票結果顯示特朗普輸掉，他將要求重新點票。

11:43：愛迪生研究公司（Edison Research）指，北卡羅來納州95%的點票結果顯示，拜登得票率為48.7%，特朗普為50.1%。

09:45：《華爾街日報》稱喬治亞州的郵寄選票已點算。當地95%選票已點算，特朗普得票49.8%，拜登為49%。

09:30：密歇根州務卿稱該州所有有效選票已點算完成，並稱特朗普對當地發動的訴訟是「無聊」（frivolous）。

09:01：拜登與其副手賀錦麗的過渡團隊網站已開通。這顯示在點票仍未結束之際，拜登團隊對勝選相當有信心。

08:58：賓夕法尼亞州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）稱不能就正在進行的訴訟發言，但稱該州將「盡一切努力反對任何讓點票停下（的操作）。」

08:50：賓夕法尼亞州長回應特朗普入稟行動，辯護稱該州的點票程序具透明度，所有點票過程都可在州官方網站查閱。

08:41：拜登在Twitter發文，宣布成立「拜登鬥爭基金」並稱是「有史以來最大規模的選舉保護工作」，應對特普針對點票的法律行動。

08:21：美聯社稱除了一些小鎮的數百張選票，以及一些臨時選票（provisional votes）外，威斯康星州所有剩餘選票點算完畢，已確認拜登取勝。

08:13：美聯社稱特朗普競選團隊在喬治亞州入稟，尋求暫停點票。

07:55：特朗普在Twitter發推文，看來不滿意其法律團隊入稟挑戰威斯康星州及密歇根州選舉結果的做法。特朗普在推文中質疑，律師要求重點這兩州選票的做法有何好處，且已對選舉系統的完整，以及選舉本身構成傷害。

07:06：美聯社公布拜登在密歇根州勝出，取得16張選舉人票。

06:06：特朗普在Twitter表示，自己贏得賓夕法尼亞、喬治亞、北卡羅來納及密歇根州，並稱有報告指發現大量遭秘密丟棄的選票。

Twitter不久就將有關留言加以標籤，稱「這則推文中分享的部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導」，亦是他一天內四度遭Twitter以類似措施對待。

05:14：拜登發表講話，指自己明顯足夠贏得足夠州份入主白宮，但會待至點票完成、自己認為勝出才宣布當選。

04:55：NBC估計，眾議院435個議席中，民主黨取得227席。目前該黨共有232席、共和黨則有197席，另外1名自由派以、以及5個空缺。

04:39：特朗普團隊入稟要求暫停密歇根州點票後，再於賓夕法尼亞州採取同樣行動。他們指民主黨企圖褫奪和沖淡共和黨的選票，因此特朗普及其團隊正阻止，並認為正如特朗普所言，團隊入稟最高法院，要求介入賓夕法尼亞最高法院非法延長郵寄選票截止日期的決定。

04:20：美國共和黨溫和派參議員柯林斯（Susan Collins）意外在緬恩州保住議席，令共和黨在參院席次數目反超前。現時民主黨有47席，共和黨48席。是次選舉中有65席不用改選。

03:24：美聯社指拜登在威斯康星州勝出，取得10張選舉人票。

02:57：特朗普團隊入稟要求暫停點算密歇根州的選票，同時要求審視團隊沒法有效監察而已開箱及點算的選票。

01:52：特朗普競選經理施特平（Bill Stepien）表示，不少報告指威斯康星州多個縣市出現違規行為，引起對結果合法性的質疑，因此會即時要求重點當地選票。

01:09： 愛迪生研究公司（Edison Research）指，拜登贏得緬因州的2張選舉人票及當地第一國會選區的1張選舉人票。至於第二國會選區則顯示特朗普初步領先。

01:02：特朗普繼續在Twitter留言，指選舉人員繼續在賓夕法尼亞、威斯康星及密歇根州找到投給拜登的選票，形容對國家不是好事。

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

01:00：NBC報道，威斯康星州選舉委員會宣布完成點票，拜登以20,697票之差擊敗特朗普，取得10張選舉人票。

23:58：狄龍亦指，拜登會在稍後時間發表講話。

23:53：拜登競選團隊經理狄龍（Jennifer O'Malley Dillon）表示，預計拜登可取得超過270張選舉人票，勝出選舉。她稱相信拜登已在威斯康星州勝出，也預計在內華達州勝出。

23:50：拜登在關鍵州份威斯康星州（Wisconsin）、密歇根州（Michigan）有反超前跡象後，特朗普同日在Twitter發文稱，關鍵州一個接一個神奇地消失，他稱「非常奇怪」......（按此閱讀更多）

23:10：美國有線新聞網絡（CNN）報道，一名拜登團隊高級顧問向表示：「我們感覺良好，我們今天將會勝利。」

22:24：目前拜登擁238張選舉人票，並於內華達州和威斯康星州領先，形勢較難逆轉。如果拜登順利勝出內華達州、威斯康星州和密歇根州，便成功取下270票當選。

22:08：拜登於密歇根州得票率反超前特朗普0.1個百分點。拜登得票率為49.2%，特朗普為49.1%。

22:07：美國有線新聞網絡（CNN）引述拜登競選團隊的消息人士指，拜登陣營一直認為選情緊湊，不過仍然對形勢樂觀，相信點算所有選票後，拜登將成為贏家。

22:04：喬治亞州富爾頓縣（Fulton County）開始點算剩餘的缺席選票。

圖為2020年11月4日，美國大選仍然未有最終結果，賓夕法尼亞州街頭有持槍國民警衛隊成員巡邏。（Getty）

21:33：特朗普於密歇根州的領先幅度維持不足1個百分點。

21:30：美國選民以至全球民眾通宵等待大選結果出爐。有人笑言全世界咖啡都要缺貨了。

21:19：威斯康星州估計最快香港時間11月4日深夜完成點算郵寄選票。密歇根州將於香港時間11月5日早晨前有清晰的局勢。

20:56：拜登目前取得6,881萬張普選票，特朗普取得6,618萬張普選票。

20:49：美國白宮附近11月4日凌晨發生持刀傷人案，3男1女受傷，美國全國廣播公司（NBC）報道，傷者自稱來自一個支持特朗普的極右組織，他們送醫後沒有生命危險。警察正在追尋3名疑兇。

圖為2020年11月4日，德國柏林有示威者手持標語，要求公平點算美國大選所有選票。（Getty）

20:47：喬治亞州多爾蒂縣（Dougherty County）只點算了49%的選票，拜登暫時以36個百分點領先。上屆民主黨於當地以38.4個百分點的優勢勝出。

20:38：喬治亞州更新點票結果，目前已經點算92%的選票，特朗普得票率為50.5%，拜登為48.3%。特朗普領先約10萬票，但估計仍然有41萬選票未點算。

20:29：美聯社報道，特朗普於密歇根州領先不足1個百分點。

20:20：拜登於威斯康星州的領先幅度擴大至0.7個百分點。拜登得票率為49.5%，特朗普為48.8%。

20:08：威斯康星州大部份縣已經點算逾九成選票，只有基諾沙縣（Kenosha）僅點算了七成選票。特朗普上屆於基諾沙縣以0.3個百分點的差距險勝。

19:46：民主黨票倉底特律所在的韋恩縣目前只點算了大約六成選票。

19:36：特朗普於密歇根州（16票）領先幅度收窄。目前已經點算83%的選票，特朗普得票率為49.8%，拜登為48.5%，差距只有1.3個百分點。二人票數差距不足6.5萬票，但估計還有約97萬票未點算。

19:33：特朗普和拜登於多個關鍵搖擺州爭持激烈。賓夕法尼亞州州長表示，目前還有逾百萬選票未點算。民主黨票倉費城估計共有35萬至40萬張郵寄選票，目前只點算了其中75,755張，當中拜登得票率達94%。估計費城將於香港時間晚上10時恢復點票。

19:15：拜登勝算大增。拜登在威斯康星和內華達的優勢較難逆轉，因此只要拿下北卡、喬治亞、密歇根和賓州任何一州，最差也是269-269平局。

18:58：愛迪生研究公司表示，內華達州將於香港時間11月6日凌晨1時恢復點票工作。內華達州目前已經點算85%的選票，特朗普和拜登的得票率同樣是49%。

18:24：目前特朗普在賓夕法尼亞州領先約68萬票，但該州仍有近190萬提早投票的選票未點算，據美國選舉計劃（US Elections Project）網站，賓州共收到約250萬張郵寄選票，164萬來自注冊政黨聯繫為為民主黨的選民，近59萬來自傾向共和黨的選民，兩者相差約100萬。

圖為2020年11月4日，威斯康星州的工作人員點算缺席選票。（Getty）

18:05：威斯康星州格林貝（Green Bay）的缺席選票未有結果，據指是因為點票機器缺墨。

17:57：台灣總統蔡英文表示，民進黨與美國兩黨都有交往，將持續深化台美關係。

17:51：拜登目前於威斯康星州領先，得票率達49.3%，僅以0.3個百分點壓過特朗普。特朗普上屆於威斯康星州以0.8個百分點的差距勝出。威斯康星州有10張選舉人票。

17:36：威斯康星州公布最新點票結果，目前已經點算逾95%選票，拜登反超前特朗普，但差距不足1個百分點。

17:21：威斯康星州密爾沃基或即將公布點票結果。

This is the moment. Milwaukee Elections Commissioner delivers vote totals to the courthouse. pic.twitter.com/q1R7NmHUaN — Stephanie Haines (@TMJ4Stephanie) November 4, 2020

17:09：《紐約時報》估計，威斯康星州目前有57萬選票未點算，特朗普以11萬票領先；密歇根州有140萬選票未點算，特朗普以24萬票領先；賓夕法尼亞州有190萬選票未點算，特朗普以68萬票領先。

17:07：美國威斯康星州民主黨主席Ben Wikler稱，州內密爾沃基及基諾沙的選票仍在點算中，基於他所看到的情況，都肯定對拜登有利。當所有票點完，他們有信心拜登會在威州勝出。

16:55：拜登競選團隊表示，如果特朗普到法院阻止正常點票，民主黨將有法律團隊準備好抵抗。

16:32：拜登於內華達州佔優。如果他順利勝出，只要再從鐵鏽帶三州取下其中兩州便可以當選總統。

16:30：兩大民主黨城市賓夕法尼亞州的費城及匹茲堡仍在點算選票，它們已公布不會在東岸時間早上之前有進一步結果公布。

拜登預期在那些城市所有的優勢，將對該州選舉結果有決定性影響，更可能影響全國的選舉結果。

16:20：參議院選舉方面，民主黨增1席，目前有47席。共和黨同樣有47席。

16:19：拜登確定勝出緬因州的州選舉（2票）。

16:06：選舉結果未明，道指期貨跌逾1%。

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16:04：民主黨的馬克・凱利凱利（Mark Kelly）擊敗爭取連任的亞利桑那州共和黨參議員麥克薩利（Martha McSally），接手本屬已故共和黨參議員麥凱恩（John McCain）的席位。

16:00：拜登目前有238張選舉人票，特朗普則有214張選舉人票。拜登距離當選門檻270票尚欠32票。

15:55：拜登「翻轉」亞利桑那州（11票），他成為自1948年來第二位拿下共和黨這個票倉的民主黨總統候選人，也是繼1996年克林頓（Bill Clinton）後首位勝出的民主黨總統候選人。

15:44：美國郵政局承認有逾30萬選票下落不明，來自12個郵區，包括搖擺州亞利桑那州、喬治亞州、賓夕法尼亞州和威斯康星州。

15:36：特朗普聲稱將到最高法院要求停止點票，並指對他而言，他們已經贏了選舉。

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15:29：特朗普稱自己在喬治亞州和北卡州取得勝利。喬治亞州目前點票逾93%，特朗普領先2.6個百分點；北卡州目前點票逾94%，特朗普領先1.4個百分點。皆未考慮郵寄選票因素。

15:28：美國大部份州份都是採取「勝者全取」的制度，除了內布拉斯加州和緬因州。內布拉斯加州的州選舉有2票，第一至第三國會選區各有1票，合共5票。拜登取得1票，其餘4票全屬特朗普。

至於緬因州的州選舉有2票，第一至第二國會選區各有1票，合共4票。拜登目前已經先取第一國會選區，估計將勝出州選舉，合共奪3票。特朗普估計取1票。

15:24：美國總統特朗普（Donald Trump）在發出預告後，當地時間11月3日在白宮東應發表演說。他說：「我們正在贏得一切。」

圖為2020年11月4日，美國總統特朗普於白宮發表演說。（AP）

15:16：拜登勝出緬因州第一國會選區（1票）。拜登目前奪225張選舉人票，特朗普有213張。

15:10：《紐約時報》估計，拜登有63%的機會勝出喬治亞州。

15:06：特朗普將在白宮東廳（East Room）發表演說。

15:00：《政治報》網站報道，密歇根州部份來自民主黨票倉的選票仍然未點算，威斯康星州民主黨票倉密爾沃基只點算了約三分一的選票，賓夕法尼亞州費城民主黨近半選票未點算。

14:59：代表蒙大拿州的現任共和黨參議員戴恩（Steve Daines）保住議席，象徵共和黨在繼續掌控參院方面，仍保持着重要的優勢。

14:45：愛迪生研究公司公布，喬治亞州已經點算91%的選票，特朗普得票率為50.6%，拜登則為48.1%。喬治亞州是傳統紅州，拜登今屆主動搶攻。

14:44：美媒報道，特朗普將於香港時間下午3時於白宮發表演說。

14:38：賓夕法尼亞州、威斯康星州和密歇根州點票進度只達六至七成。特朗普全數領先。

14:36：拜登目前奪224張選舉人票，特朗普則有213張。

14:30：拜登勝出內布拉斯加州第二國會選區，奪取1張選舉人票，成功將選區變藍。特朗普勝出內布拉斯加州，獲2張選舉人票，連同第一和第三國會選區合共取得4票。

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14:08：特朗普勝出德克薩斯州（38票），手握212張選舉人票，收窄跟拜登的距離。

14:06：拜登目前奪223張選舉人票，特朗普目前有174張選舉人票。

14:05：特朗普的推文在投票日開始以來首次被Twitter隱敝。特朗普稱他們的陣營在變強，但民主黨陣營在竊取選舉。此外他也說，在票站關閉後不能投票。

13:58：參議院方面，艾奧瓦州的共和黨參議員厄恩斯特（Joni Ernst）成功連任。

13:53：特朗普稱他會在今晚發聲明，但在沒有根據的情況下稱對方嘗試「盜竊」這個總統選舉。

特朗普稱：「我們在變強，但他們在竊取這個總統選舉。我們永不會讓他這麼做。票站關閉後是不能投票的！」

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13:52：外界目前同時聚焦亞利桑那州。目前已經點算逾七成選票，拜登暫時領先。如果拜登勝出，將會首個從特朗普手中奪走的州份。

13:50：拜登偕同夫人出席特拉華州的集會，呼籲支持者保持耐心，以及對結果有信心。他說：「我對結果是樂觀。」

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13:47：賓夕法尼亞州、威斯康星州和密歇根州成為關鍵。目前看來上述三州今天都不會有結果。其中賓夕法尼亞州進展最慢，預估將點票需時數日。

13:42：拜登於特拉華州發表演說。

13:38：特朗普勝出佛羅里達州（29票）。

13:32：德州（38票）、佛州（29票）和北卡州（15票）已經點算逾九成選票，估計特朗普很大機會順利勝出。如果連同三州合共82票，特朗普距離連任所需票數還有43票。

13:28：拜登目前坐擁213張選舉人票，特朗普奪145張選舉人票。二人距離入主白宮的270票分別尚餘57票和125票。

13:25：特朗普勝出蒙大拿州（3票）。

13:23：目前南部大州德州和佛州仍然未有最終結果，不過特朗普的形勢佔優。中西部多個關鍵州份只點算了大約六成選票。

13:21：拜登勝出關鍵州明尼蘇達州（10票）。

13:19：霍士新聞推算特朗普奪關鍵州艾奧瓦州（6票）。

13:15：拜登及夫人吉爾料在特拉華州發表演說。外界預期他會呼籲人們保持耐心，以及對於自己在亞利桑那州及及中西部的選情感樂觀。

13:14：拜登目前已經取得213張選舉人票，特朗普得136張選舉人票。中西部關鍵州份仍然繼續點票。

13:13：拜登勝出夏威夷州（4票）。

13:12：在一批戰情烈州份，美聯社尚未公布有任何候選人勝出，包括佛羅里達。

13:11：霍士新聞推算，特朗普將拿下關鍵州份俄亥俄州（18票）。

13:01：拜登一舉拿下加州、華盛頓州和俄勒岡州，合計獲209張選舉人票。特朗普有118張。先得270張票者勝出。

12:51：部分州有預先點算事前投票，但有些州則待開票才一次過點票，目前已點算票數均以當日為主，意味事前投票及郵寄投票的點算仍有可能影響結果。

（開票持續：各州票數為選舉人票，誰取得270票將勝選）

12:44：佛羅里達州目前點票結果特朗普以3%領先，點票率亦已達94%，但美聯社指出目前宣布誰勝出仍然太早。佛羅里達州是傳統雙方爭持激烈的搖擺州分。

12:41：霍士新聞稱拜登已贏亞利桑那州，但這未能作準，美聯社仍未公布結果。如拜登拿下亞利桑那州，對於尋求連任的特朗普來說無疑是一記打擊。

亞利桑那州有11張選舉人票。它在很長一段時間都是共和黨的「票倉」，自1952年來，除了1996年克林頓（Bill Clinton）連任當年，歷屆大選都是共和黨人贏得這州。

12:38：拜登以壓倒性姿態勝出新罕布什爾州，在4年前希拉里僅以數千票險勝。

12:14：英國廣播公司（BBC）預測拜登的選舉人票以192票領先，特朗普有114票。

12:17：猶他州（6票）特朗普取勝。

12:12：代表南卡羅來納州的資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）保住自己的參院議席。

格雷厄姆的議席保衛戰是參院最受關注的一役。他自2003年起當選參議員，現時身兼參議院司法委員主席之職。

格雷厄姆曾短暫競逐共和黨的總統候選人提名資格，也在大選舉行前批評特朗普，但2017年卻成為特朗普的支持者和堅定的盟友。

12:12：新罕布什爾州（4票）拜登勝出。

12:05：加利福尼亞（55票）、俄勒岡（7票）、華盛頓（12票）州拜登勝出；愛達荷州（4票）特朗普勝出。

12:02：美國西岸點票開始。

11:55：特朗普料取得猶他州，拜登得新罕布什爾州。

11:53：關鍵搖擺州賓夕法尼亞州點票已開始，特朗普稍為領先，點票率約30%。

11:35：密蘇里州（10票）特朗普取得勝利。

11:30：北卡羅來納州有票站報告出錯，算少了拜登約3萬票，不過即使計算在內距離拜登領先仍有一段距離。

11:22：德州點票率約79%，特朗普反超領先拜登約4%。

11:19：另一搖攞州亞利桑那州，拜登領先特朗普近10%，點票率約73%。

11:06：美國全國廣播公司推算，特朗普在普選票領先拜登，但選舉人票票數落後。

11:05：大選點票至今，兩名候選人勝出的州分未與2016年相違，在預估應當贏出的州分雙方均取得勝利。

11:03：堪薩斯州（6票）特朗普勝利。

10:58：參議院選戰：美國全國廣播公司預測：民主黨從共和黨手上多取1席，共和黨同時保住數席。

共和黨冀能守住23席，而民主黨則要保住12席。

民主黨守住新澤西、麻省、新罕布什爾、特拉華州的席次，另外拿下科羅拉多的席次。這是選舉夜民主黨第一個從共和黨手上奪得的參院議席。

共和黨雖失了科羅拉多一席，但保有肯塔基、德州、南達科他、阿肯色、田納西、俄克拉荷馬及西維珍尼亞的席次。

1047：科羅拉多州（9票）拜登勝出。

10:40：大選暫時結果：目標270票，特朗普92票，拜登122票。

（開票持續：各成績不代表最終結果，僅暫時點票結果，票數為選舉人票）

1038：以支持網上陰謀論組織QAnon聞名，美國共和黨候選人格林（Marjorie Taylor Greene）在所代表喬治亞州西北部眾議院競選中獲勝，歷史性地贏得眾議院議員的一席。這個結果意味着，無論特朗普最終能否連任，陰謀論都已經成功走入美國國會，恐影響日後政壇。

10:38：德州點票逾73%，鄉鎮選票開始錄入，特朗普逐漸逆轉。

10:37：霍士新聞預期，民主黨將繼續掌控眾議院。

收集、組織、報道大選結果以及向媒體供應相關數據的Decision Desk指出，民主黨在眾院優勢擴大，可增加至5席。

這於對民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）來說是一大助力。她曾承諾說如特朗普爭取連位失敗，她會推回（rollback）特朗普大部分的政策。

10:35：華盛頓哥倫比亞特區（3票）拜登勝出。

10:32：羅德島州（4票）拜登勝出。

10:14：香港時間早上10時，特朗普在佛州、密歇根、喬治亞、維珍尼亞州領先，拜登在北卡州、俄亥俄、新罕布什爾、賓夕法尼亞、德州領先。

10:10：大選暫時結果：目標270票，特朗普92票，拜登119票

（開票持續：各成績不代表最終結果，僅暫時點票結果，票數為選舉人票）

10:10：路易斯安那州（8票）特朗普勝出；紐約州（29票）拜登勝出。

10:07：香港時間早上10關閉票站：亞利桑那、科羅拉多、堪薩斯、路易斯安那、密歇根、明尼蘇達、新墨西哥、紐約、北達科他、南達科他、德州、威斯康星、懷俄明。

10:06：新墨西哥（5票）州拜登勝出。

10:05：北達科他（3票）、南達科他（3票）、懷俄明（3票）、內布拉斯加（5票）州特朗普勝出。

09:54：印第安納州（11票）特朗普勝出。

09:51：佛州特朗普持續領先，美國《紐時》：有95%機會拿下。

09:50：德州點票持續，拜登繼續領先，點票率為62%。

09:36：美國有線新聞網絡（CNN）預測，特朗普預期在印第安納、俄克拉荷馬、肯塔基及田納西州中勝出。

拜登預期在佛蒙特州、特拉華州、馬里蘭州、麻省、新澤西州及哥倫比亞特區勝出。

09:32：阿肯色州（6票）特朗普勝出。

09:26：美國《紐約時報》網站資料顯示，特朗普取得5,262,054票，得票率50.4%，拜登5,075,167票，得票率48.6％。兩者票數吃緊。

特朗普2016年拿下佛州。取得這個州對他來說，有助提升其連任的機會。佛州有29張選舉票。

09:24：關鍵大州德州點票開始，拜登暫時領先，點票率為34%。

09:15：大選暫時結果：目標270票，特朗普55票，拜登85票。

（開票持續：各成績不代表最終結果，僅暫時點票結果，票數為選舉人票）

09:13：共和黨籍的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已確定勝出在肯塔基州的參院議席。

09:12：香港時間早上9時關閉票站的州份：亞拉巴馬、康涅狄格、達拉華、哥倫比亞特區、佛羅里達、伊利諾伊、緬州、馬里蘭、麻省、密西西比、新罕布什爾、新澤西、俄克拉荷馬、賓夕法尼亞、羅德島、田納西。

09:11：佛蒙特州（Vermont）州長斯科特（Phil Scott）公開表明他投給拜登（Joe Biden），同時也是美國第一位承認投給民主黨總統候選人的、現時有擔任公職的共和黨人。

09:10：馬里蘭（10票）、特拉華（3票）、新澤西（14票）、康涅狄格（7票）、馬薩諸塞州（11票）拜登勝出。

09:03：田納西（11票）、亞拉巴馬（9票）、密西西比（6票）、俄克拉荷馬州（7票）特朗普勝出；伊利諾伊州（20票）拜登勝出。

09:00：點票初期關鍵州，佛羅里達州雙方票數十分接近，特朗普些微領先。

08:57：南卡羅來納州特朗普勝出（9票）。

08:51：俄亥俄州拜登領先。

08:49：北卡羅來納州特朗普領先。

08:47：早期票站民調：美國選民重視經濟牌優先

美國有線新聞網絡（CNN）進行票站調查，結果顯示，有逾一半的選民稱新型冠狀病毒肺炎導致其經濟狀況出現困難。不過更多人稱他們生活過得比4年前好（約五分之二），有五分之一的人稱他們過得比4年前差。

早期票站調查也顯示，特朗普的支持者有五分之四傾向於投票支持特朗普，不足三分之二的拜登支持者投票支持拜登。由此看來特朗普的支持者的忠誠度較拜登的支持者為高。

【08:40】大選暫時結果：目標270票，特朗普13票，拜登16票。

（開票持續：各成績不代表最終結果，僅暫時點票結果，票數為選舉人票）

【08:40】西維珍利亞州特朗普勝出（5票），維珍尼亞拜登勝出（13票）。

【08:35】西維珍利亞州特朗普領先。

【08:28】新罕布什爾州拜登領先。

【08:24】肯塔基州特朗普勝出（8票），佛蒙特州拜登勝出（3票）。

【08:15】印第安納、維珍尼亞、南卡羅來納州特朗普領先；佛羅里達、喬治亞州拜登領先。

【08:05】肯塔基州特朗普領先，佛蒙特州拜登領先。

（開票持續：各成績不代表最終結果，僅暫時點票結果，票數為選舉人票）

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截至大選前夕的11月2日，綜合各方民調顯示，拜登在全國範圍較特朗普領先6.7個百分點↓↓↓↓↓

【07:51】投票秩序整體大致平靜，除了一些個別事件：北卡羅來納州夏洛特市有一名特朗普支持者，在投票後不理勸籲，持槍持續在票站附近徘徊。警方後以企圖影響其他投票者為由將其拘捕。

【07:18】肯塔基及印第安納州的票站陸續關門，外界預計特朗普可以取下這個州份，分別奪得8和11張選舉人票。

初步點票結果顯示特朗普在該兩州份暫時奪得近7成票數。

【06:51】CNN的票站調查指，大約三分一受訪者認為經濟問題是今屆大選的最重要議題，而種族不公及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情分別佔五分一，另外過半受訪選民認為先控制疫情再重建經濟。

【05:39】美國聯邦調查局（FBI）在調查一些人收到呼籲選民投票日留在家的語音自動電話（Robocall），此外密歇根州稱有自動發送短訊（Robotexts）出現，引起外界有關錯誤訊息流傳的憂慮。

《華盛頓郵報》稱估計已有1000萬選民收到這個電話。該報引述美國一些大型電訊服務商稱，相信這些電話源頭是外國。

【04:40】美國土安全部（DHS）11月3日稱，美國聯邦調查局（FBI）在調查一些人收到內容奇怪的語音自動電話（Robocall）的問題。FBI稱已留意到報道，但稱沒有進一步的評論。電話內容是呼籲選民投票日留在家，「保持安全，留在家中」。

紐約總檢察官詹姆斯（Letitia James）亦表示會調查事件，稱這些電話企圖阻止選民行使投票權利，是令人沮喪、困擾和違法，而且不會被容忍。

【04:07】拜登在費城向支持者發言，稱今屆大選的投票人數會是史上最多，指有人告訴他可能有超過1.5億人投票，而且有大批18-30歲的選民參與，當中超過一半都是女性。

拜登同時趁機批評特朗普，形容對方導致不少事情倒退，其中以為可以決定誰人可以投票。

【03:47】北卡羅來納州選舉部門指，當地有4個投票站延遲開門，其中一個更遲了45分鐘。州內超過2600個票站在7點半結束投票，但受到延誤影響，當地最快在晚上8時15分才可公布結果。

【03:30】美國哥倫比亞特區地方法院法官沙利文（Emmet Sullivan）11月3日下令美國郵政總局（US Postal Service）官員在當地時間下午3時（香港時間早上4時）前，就選票送遞延遲一事，完成檢查部分郵件處理設施，以及立即在選戰關鍵州份如賓夕法尼亞州及佛羅里達州等進行派送。

沙利文亦要求他們在當地時間下午4時30分（香港時間上午5時30分）前證明沒有任何選票未被送出。

【03:24】民主黨副總統候選人賀錦麗到達底特律，提醒大家把握時間在晚上8時前投票。她稱對美國民眾有信心，認為大家無論票投誰人，都會捍衛民主的誠信及和平權力轉移。

【03:04】初步數字顯示，全國已經有860萬名拉丁裔人士投票，打破歷屆紀錄。

【02:31】前總統奧巴馬（Barack Obama）於Twitter留言，稱自己擔任總統的8個年頭，自己遇到重大決定時，拜登都是最後一個離開房間的人。他形容對方令自己成為更好的總統，而現在大家就有機會選出拜登和賀錦麗建立更好的國家，因此認為一票都不能少。

【02:18】特朗普到訪維珍尼亞州的競選總部，稱共和黨在佛羅里達州、亞利桑那、德克薩斯州的表現都非常好，認為可能會有「美好的一晚」。他亦強調自己感覺良好，並表示美國有欋在大選當日得知勝負誰屬。

【02:10】美國國土安全部官員指，聯邦調查局正調查大量呼籲民眾在大選當日留在家中的自動語音電話，而且這些來電佔今日的垃圾電話名單首5、6位。

【02:00】拜登較早時到出生地賓夕法尼亞州斯克蘭頓的舊居參觀，並提字「在上帝的保祐下，從這間屋到白宮」。

【01:26】眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，「非常肯定」民主黨可以繼續保持眾議院的多數黨地位，並認為今屆大選是關乎重奪美國精神，決定國家是否在跟蹤恐懼之聲或是希望之間選擇。

【00:50】佛羅里達大學的美國選舉計劃（U.S. Elections Project）資料顯示，全國有超過1億人提早投票，令今屆大選可能創下當代最高投票率。

【00:13】第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）到丈夫特朗普位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）附近一個票站投票，她被問到為甚麼沒有與特朗普在上周提早投票時，表示「想在投票日當天才投票」。而她進入票站前並沒有戴上口罩，未知她是否在票站內有否這樣做。

梅拉尼婭現身海湖莊園附近一個票站，惟她沒有戴上口罩。（AP）

【22:46】拜登在選舉日返回自己的出生地賓夕法尼亞州斯克蘭頓（Scranton）拉票，他也將前往費城。

【22:38】美股在選舉日開市升逾300點，截至香港時間晚上10時35分，道指升306點，升幅1.14%。

特朗普預測自己勝選

【21:33】特朗普在選舉日早上接受霍士新聞（Fox News）訪問時估計，自己將可贏出大選，並取得超過306張選舉人票（勝選門檻為270票）。他表示自己在上屆取得306張選舉人票，相信今屆可以超過這個數字。

【20:50】拜登在選舉日早上現身，他與第二任妻子吉爾（Jill Biden）及兩名孫女在特拉華州一同前往教會，拜登的亡妻尼莉婭（Neilia Hunter）、逝去的女兒納塔利（Natalie Biden）與長子博（Beau Biden）都是葬於該教會墓地。

美媒料總投票人數或逾1.6億

【20:26】全國逾1億選民已在選舉日之前投票，佔全國登記選民47%。彭博社估計，這屆大選總投票人數將在1.42億至1.65億之間，2016年的投票人數為1.38億。

【19:35】全國更多州份票站已開放予公眾投票，包括新澤西（New Jersey）、北卡羅來納州（North Carolina）等。

民調：拜登在賓夕法尼亞州領先

【19:12】賓夕法尼亞（Pennsylvania）州長沃爾夫（Tom Wolf）發布新廣告，呼籲選民耐心等待選舉結果。州政府之前州把收取郵寄選票的截止日期，延長至大選投票日後3天，點算時間或比其他州份更長。

賓夕法尼亞州獲視為這屆大選中的關鍵州份，美國蒙矛斯大學（Monmouth University Poll）11月2日新發布的民調結果估算，拜登在這州領先特朗普5至7個百分點，該大學推測若大選投票率高的話，拜登在這州會取得51%選票，特朗普則為44%，若投票率低的話，拜登為50%，特朗普則是45%。該民調在10月28日至11月1日展開，以電話訪問該州502位登記選民。

延伸閱讀：美國大選2020｜選舉結果何時出爐？ 各州開票時間表

全國票站陸續開放

【18:00】位於美國東部的佛蒙特州（Vermont）當地時間清晨5時開始開放票站。自1992年以來，民主黨總統候選人從未於佛蒙特州落敗。佛蒙特州今次選舉也將選出新任州長。

【17:35】Twitter及Facebook分別在11月2日公布，若有候選人或競選團隊在官方結果出爐前就提早公布勝選，便會在他們的推文或貼文上加警告標籤。（按此閱讀更多）

【17:10】這屆大選有破紀錄近1億選民提前投票，538網站（FiveThirtyEight）指出，選舉日的票站調查結果或未能如實反映選情走勢，報道提到，普遍估計選舉日前往投票的選民較多傾向支持共和黨，導致票站調查和實際選情有偏差。（按此閱讀更多）

特朗普：將結束對中國依賴

【16:05】特朗普在Twitter發文稱，投票給他是投給「美國夢」，又稱美國將結束對中國的依賴。拜登則在Twitter發文稱，若然再讓特朗普主政四年，他將永遠改變美國的「個性」。

【15:45】在新冠肺炎疫情下，這次選舉的郵寄選票大增，點票需時更長，《紐約時報》報道，預計只有9個州份能夠在當地時間11月4日中午前公布至少開完98%選票的非正式結果。

【13:55】新罕布什爾州另一小村莊Millsfield也完成午夜投票，即場點票，在該票站的全數21張選民投票中，結果為特朗普16票、拜登5票。

【13:26】新罕布什爾州僅12人的小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）已經完成午夜投票，即場點票，該票站的5位選民都是投給拜登。2016年，在這票站午夜投票勝出的候選人是民主黨希拉里。

美國大選2020：11月3日，新罕布什爾州的小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）按傳統舉行午夜投票，該票站的5位選民都是投給拜登（AP）

【13:12】投票終於開鑼。特朗普和拜登陣營趁投票日前盡最後努力拉票，包括今屆大選最關鍵的搖擺州賓夕法尼亞州。前者另外亦有到北卡羅來納州、威斯康星州和密歇根州；後者則到了特朗普四年前以8個百分點勝出的俄亥俄州。

【12:00】根據傳統，最早進行投票的新罕布什爾州（New Hampshire）數個社區，其中一個名叫迪克斯維爾山口（Dixville Notch）的小村莊在當地時間午夜零時（香港時間11月3日下午1時）開始投票。全國50州和首都華盛頓地區在香港時間11月3日下午6時至11月4日上午2時，陸續開始投票。

根據新罕布什爾州的法律，100人以下的居民點可自行決定進行「午夜投票」。迪克斯維爾山口鎮自1960年開始「午夜投票」，成為大選最早開門的投票站。