美國大選・持續更新｜特朗普預測自己可獲逾306張選舉人票贏拜登

2020美國大選（US Election）進入關鍵投票日。現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden），共和黨與民主黨，皆已展開四年一度的關鍵決戰。香港01將會持續緊貼最新消息和最詳盡的分析評論。

截至大選前夕的11月2日，綜合各方民調顯示，拜登在全國範圍較特朗普領先6.7個百分點↓↓↓↓↓

特朗普預測自己勝選

【21:33】特朗普在選舉日早上接受霍士新聞（Fox News）訪問時估計，自己將可贏出大選，並取得超過306張選舉人票（勝選門檻為270票）。他表示自己在上屆取得306張選舉人票，相信今屆可以超過這個數字。

【20:50】拜登在選舉日早上現身，他與第二任妻子吉爾（Jill Biden）及兩名孫女在特拉華州一同前往教會，拜登的亡妻尼莉婭（Neilia Hunter）、逝去的女兒納塔利（Natalie Biden）與長子博（Beau Biden）都是葬於該教會墓地。

美媒料總投票人數或逾1.6億

【20:26】全國逾1億選民已在選舉日之前投票，佔全國登記選民47%。彭博社估計，這屆大選總投票人數將在1.42億至1.65億之間，2016年的投票人數為1.38億。

【19:35】全國更多州份票站已開放予公眾投票，包括新澤西（New Jersey）、北卡羅來納州（North Carolina）等。

美國大選2020：民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在11月3日選舉日現身，他在特拉華州與孫女一同前往教會，他的亡妻、逝去的女兒與長子都是葬於該教會墓地（Reuters）

民調：拜登在賓夕法尼亞州領先

【19:12】賓夕法尼亞（Pennsylvania）州長沃爾夫（Tom Wolf）發布新廣告，呼籲選民耐心等待選舉結果。州政府之前州把收取郵寄選票的截止日期，延長至大選投票日後3天，點算時間或比其他州份更長。

賓夕法尼亞州獲視為這屆大選中的關鍵州份，美國蒙矛斯大學（Monmouth University Poll）11月2日新發布的民調結果估算，拜登在這州領先特朗普5至7個百分點，該大學推測若大選投票率高的話，拜登在這州會取得51%選票，特朗普則為44%，若投票率低的話，拜登為50%，特朗普則是45%。該民調在10月28日至11月1日展開，以電話訪問該州502位登記選民。

延伸閱讀：美國大選2020｜選舉結果何時出爐？ 各州開票時間表

全國票站陸續開放

【18:00】位於美國東部的佛蒙特州（Vermont）當地時間清晨5時開始開放票站。自1992年以來，民主黨總統候選人從未於佛蒙特州落敗。佛蒙特州今次選舉也將選出新任州長。

【17:35】Twitter及Facebook分別在11月2日公布，若有候選人或競選團隊在官方結果出爐前就提早公布勝選，便會在他們的推文或貼文上加警告標籤。（按此閱讀更多）

【17:10】這屆大選有破紀錄近1億選民提前投票，538網站（FiveThirtyEight）指出，選舉日的票站調查結果或未能如實反映選情走勢，報道提到，普遍估計選舉日前往投票的選民較多傾向支持共和黨，導致票站調查和實際選情有偏差。（按此閱讀更多）

美國大選2020：圖為11月2日在賓夕法尼亞州出席拜登競選活動的民主黨支持者（AP）

特朗普：將結束對中國依賴

【16:05】特朗普在Twitter發文稱，投票給他是投給「美國夢」，又稱美國將結束對中國的依賴。拜登則在Twitter發文稱，若然再讓特朗普主政四年，他將永遠改變美國的「個性」。

A vote for me and the Republican Party is a vote for the American Dream! Over the next four years, we will make America into the Manufacturing Superpower of the World, and we will end our reliance on China once and for all. https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/S7PAIqWd0y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

If we give Donald Trump another four years in the White House, he will forever alter the character of our nation.



We can’t let that happen. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

【15:45】在新冠肺炎疫情下，這次選舉的郵寄選票大增，點票需時更長，《紐約時報》報道，預計只有9個州份能夠在當地時間11月4日中午前公布至少開完98%選票的非正式結果。

【13:55】新罕布什爾州另一小村莊Millsfield也完成午夜投票，即場點票，在該票站的全數21張選民投票中，結果為特朗普16票、拜登5票。

📍Millsfield, NH



The Birth Place of Midnight Voting, First in the Nation, has voted and have declared @realDonaldTrump as the winner 🇺🇸#nhpolitics #firstinthefield #LeadRight pic.twitter.com/ly5qqNP77J — Emily Hottinger (@emhottinger) November 3, 2020

【13:26】新罕布什爾州僅12人的小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）已經完成午夜投票，即場點票，該票站的5位選民都是投給拜登。2016年，在這票站午夜投票勝出的候選人是民主黨希拉里。

美國大選2020：11月3日，新罕布什爾州的小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）按傳統舉行午夜投票，該票站的5位選民都是投給拜登（AP）

【13:12】投票終於開鑼。特朗普和拜登陣營趁投票日前盡最後努力拉票，包括今屆大選最關鍵的搖擺州賓夕法尼亞州。前者另外亦有到北卡羅來納州、威斯康星州和密歇根州；後者則到了特朗普四年前以8個百分點勝出的俄亥俄州。

延伸閱讀：美國大選2020｜特朗普到北卡州拉票 籲支持者別相信假民調

延伸閱讀：美國大選2020｜拜登籲選民投票結束混亂 Lady Gaga為拜登站台

午夜投票開鑼

【12:00】根據傳統，最早進行投票的新罕布什爾州（New Hampshire）數個社區，其中一個名叫迪克斯維爾山口（Dixville Notch）的小村莊在當地時間午夜零時（香港時間11月3日下午1時）開始投票。全國50州和首都華盛頓地區在香港時間11月3日下午6時至11月4日上午2時，陸續開始投票。

根據新罕布什爾州的法律，100人以下的居民點可自行決定進行「午夜投票」。迪克斯維爾山口鎮自1960年開始「午夜投票」，成為大選最早開門的投票站。

+ 5 + 5 + 5

名為米爾斯菲爾德（Millsfield）也有「午夜投票」的安排，22名已登記選民會在一家餐廳投票。米爾斯菲爾德通常在午夜後5至6分鐘即有結果，不過2020年可能要多需要一點時間。

州內另一個名為哈特（Hart）的小鎮，自1992年起都有舉行「午夜投票」，不過這類活動往往吸引眾多記者採訪，不利於防疫以及人們保持社交距離。經過在鎮代表會議以及選舉官員的遊說後，有關方面決定不進行「午夜投票」。哈特鎮在當地時間早上11時至下午7時進行投票。

↓回看各候選人在過去一段時間在美國大選辯論以及拉票的表現，請點擊放大觀看：

懂得以下這些 您比其他人更懂美國大選2020：

１. 2020年11月3日是周二，為何美國大選總是在周二舉行？

這個慣例其實始於1845年，當時國會通過聯邦法律，指定11月首個周一後的周二為選舉日。立法者選擇周二的原因與美國19世紀農業社會的背景有關。當時很多選民務農為生，他們居住的地方遠離票站，時常為投票而花費最少1天時間上路，加上大部分人周日要去教堂，周三要趕赴農民市集日。立法者顧及這些因素後，就選定一周首個最方便舉辦選舉的日子──就是周二。

２.美國總統非直接經普選選出，而是要透過「選舉人票制度」決定當選人，它如何運作？

各州要先選出選舉人，再由他們組成的選舉人團負責根據普選結果來選出總統。選舉人一般都是政黨的資深黨員。除了緬因州（Maine）及內布拉斯加州（Nebraska）外，其餘州份採取「勝者全取」的投票制度，即一個州的所有選舉人，都要投票予該州普選中得票率最高的候選人。50個州依照各自在國會的代表人數，按比例分配選舉人票。

全國一共有538名選舉人參與總統選舉的投票，總統候選人最少要獲得270張選舉人票才能當選。

美國大選：圖為10月23日，民主黨總統候選人拜登在特拉華州演講。（AP）

3 一些與大選有關的特別名詞，它們的意思是？

這些名詞其實都是美國的政治術語，如GOP是共和黨的傳統暱稱。「紅色州份」就是傾向支持共和黨的州份；「藍色州份」即傾向支持民主黨的州份。紅色加藍色就是「紫色州份」（Purple state），即民主黨和共和黨勢均力敵的「搖擺州」。「領頭羊州」就是參考過去歷史，傾向於投票予選舉獲勝的候選人之州份。「平衡選票」是指總統候選人選擇能補足自己弱點的人來當副手的做法。

４ 特朗普與拜登的政綱 有何分別？

經濟：特朗普主張放任、鬆綁，他希望進一步減稅，相信自由市場、放寬規管以及推行鬆綁環境政策；拜登主張規管調控，欲調高年收入$40萬美元以上群體的稅率，以及全面加強減排規管。

社會：特朗普在社會議題上奉行保守主義，他提倡私人醫保、加強警隊等執法部門權益、強調驅逐非法移民；拜登則希望為弱勢社群平權、欲擴大醫療保健計劃、着重推動男女平權及LGBTQ權益、加強對非法移民的治理與管控。

特朗普在外交方面強調「實力比拼」，他行「美國優先」政策、提升美國作為強國的影響力，以及將中國視為首要打壓對象；拜登行多邊主義，恢復美國領導角色，以及希望組建講求「規則」和「民主」的國家聯盟，應對中國等國的潛在挑戰。

想了解更多，請即點閱：美國大選2020｜一文睇清：特朗普與拜登政綱對比

５ 拜登在多個民調上領先特朗普，但民調可信嗎？

2016年大選時，民調與模型都指向希拉里（Hillary Clinton）大勝，而特朗普卻「黑馬跑出」，令人擔心是次大選的民調都不準確。邁阿密大學（University of Miami）政治學教授克洛夫斯塔德（Casey Klofstad）9月對於這個問題的答案是肯定的。他說：「民調可靠，但它們並不是不會犯錯的。」

洛夫斯塔德稱，2016年大選時，一些關鍵州份沒有做足夠的可靠民調。高學歷人士更願意接受民調訪問，當年很多低學歷人士沒有參與民調，這導致結果未能更準確反映不同選民的取態。

不少民意調查機構汲取了這個教訓，2020年也將學歷採用為權重特徵之一，避免重蹈覆轍。

除了上述例子，有選民隱瞞自己真實的投票意向、拿不定主意，以及網上民調抽樣不準確等，亦會影響民調的準確度。

美國大選：圖為10月22日，科羅拉多州工作人員正處理美國大選的郵遞選票。（Reuters）

６ 特朗普稱郵寄投票助長舞弊，這是真的嗎？

英國《衛報》8月20日報道，傳統基金會（Heritage Foundation）發現，過去20年只有143宗選舉相關的刑事定罪牽涉缺席投票（即非親身投票、包括以郵寄方式投票）。它們只佔選票總數的0.00006%。

很多州份容許選民追蹤郵寄選票，並確保當局收妥。政府也會逐一將選票的簽名和登記資料的簽名比較，防止選民身份遭冒充。部分州份限制指定人士領取郵寄選票，甚至要求見證人簽署選票。

想了解更多，請即點閱：【美國大選】郵寄投票真的助長選舉舞弊？

美國大選：圖為10月22日，科羅拉多州工作人員正處理美國大選的郵遞選票。（Reuters）

7 什麼是「第三黨」？

幾乎每屆都會有「第三黨」或獨立候選人參選，2020年亦不例外。「第三黨」即是除民主黨及共和黨以外的其他政黨。不過，多年來他們都難以擊敗兩黨對手，或早在初選階段自行退出。

2020年總統選舉的「第三政黨」或獨立候選人眾多，包括：代表「生日黨」（Birthday Party）出戰的美國知名說唱歌手Kanye West、綠黨候選人霍金斯 （Howie Hawkins）及自由黨代表喬根森（Jo Jorgensen）等。

想了解更多，請即點閱：【美國大選】總統選舉只有民主或共和？ 美國還有「第三黨」

美國大選：圖為2018年10月11日，美國說唱歌手Kanye West（圖）在白宮與總統特朗普見面時發言。（Getty）

8 美國大選2020的勝出者，是否在11月3日正式當選？

選民在11月3日參加大選投票後，選舉人團於12月14日才根據普選結果來投票選出總統。新任國會在2021年1月6日點算選舉人票並公布選舉結果。當選人及副手於2021年1月20日宣誓就任總統及副總統。

美國大選：圖為10月13日，德州選民在票站排隊，準備提前投票。（Reuters）

搖擺州、「紅州」及「藍州」：

哪些州份是搖擺州？

對於搖擺州的劃分，各屆大選的情況和各機構的劃分都有不同。《美國之音》（VOA）10月23日報道，在2020年美國大選中，選舉人票較多、對選舉結果來說很關鍵的搖擺州包括亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）、密歇根州（Michigan）、北卡羅來納州（North Carolina）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及威斯康星州（Wisconsin）。

《香港01》根據各方民調、各州過往的社會、經濟和政情演變，選出15個在2020年大選最具風向標意義的州份，向讀者詳細解釋當地的情況。

美國大選：圖為6月18日，俄克拉荷馬州塔爾薩市的美國總統特朗普支持者，帶同印有特朗普照片的國旗，參加他的競選集會。（Getty）

哪些州份是「紅州」？

「紅州」是指在大選中慣性投票給共和黨總統候選人的州。最近數十年，在歷屆美國總統大選中穩定支持共和黨的州份，都位於遠離沿海地區的中西部平原和山地，如猶他州（Utah）、堪薩斯州（Kansas）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）和愛達荷州（Idaho）等。

根據美國國家教育統計中心（NCES）、弗雷德・哈奇研究所（FRED）及皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，「紅州」人口的教育水平及家庭收入都比「藍州」人口低，其宗教虔誠度明顯高於其他州。

哪些州份是「藍州」？

「藍州」是指在大選中慣性投票給民主黨總統候選人的州。以2000年以來的四次總統大選結果作分類，「死忠」藍營的州份在地理上都集中在美國東西兩岸。如華盛頓州（State of Washington）、加州（California）、紐約州（New York）及新澤西州（New Jersey）等也是「藍州」。

「藍州」人口的教育水平、家庭收入水平都比「紅州」為高，而其宗教虔誠度更明顯低於其他州。

從不同議題看選民取態：

擁有不同背景的民眾，其取態亦有分別。多倫多大學宗教研究系教授克拉森（Pamela Klassen）5月透過「對話」（The Conversation）網站稱，美國一向有着「利用宗教自由作為動員號召」的歷史。宗教信仰對選民支持的政策及候選人有影響，如保守的福音派信徒支持特朗普及其寬鬆的防疫政策。

（編按：「對話」是一個先在澳洲發起，然後擴展對英美等地的非牟利的媒體。它發布由學者及研究人員撰寫的、沒有版權的新聞文章。）

從美國城市化程度地圖上各州的投票取向，可發現被歸類為城市化程度最高的州份全部都是民主黨的大本營。根據皮尤研究中心的數據，2019年，在擁有學士學位以上的登記選民中，57%的人傾向於支持民主黨，而只有37%的人傾向於共和黨。

美國大選：圖為2013年9月10日，紐約市一名露宿者睡在公園的長椅上，身上蓋着印有美國國旗圖案的毛毯。（Getty）

美國「窮人運動」（Poor People’s Campaign）8月的一份報告指出，拉攏窮人選票對於今屆美國大選將會有決定性影響。全國界定為低收入或貧窮的選民達6,300萬人，其中3,400萬人在2016年大選中沒投票。

愈來愈多的黑人武裝組織與白人至上主義者在街頭發生爭執或對峙，暴力械鬥或一觸即發。種族對於美國大選2020無疑是舉足輕重的議題。特朗普和拜登兩人總體上各自以「法律與秩序」（law and order）和「種族平等」兩個論調試圖主導輿論，來使各自選情獲益。拉丁裔居民是全美人口最多的少數族群，他們的取態亦很重要。

↓想重溫美國大選2020總統候選人最後一場辯論會的精華，請點擊放大觀看：

+ 6 + 6 + 6