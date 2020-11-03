美國大選2020・持續更新｜午夜投票開鑼　民調指拜登續在賓州領先

2020美國大選（US Elections）進入關鍵投票日。現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden），共和黨與民主黨，皆已展開四年一度的關鍵決戰。香港01將會持續緊貼最新消息和最詳盡的分析評論：

【15:45】在新冠肺炎疫情下，這次選舉的郵寄選票大增，點票需時更長，《紐約時報》報道，預計只有9個州份能夠在當地時間11月4日中午前公布至少開完98%選票的非正式結果。

【15:21】賓夕法尼亞州（Pennsylvania）獲視為這屆大選中的關鍵州份，美國蒙矛斯大學（Monmouth University Poll）11月2日新發布的民調結果估算，拜登在這州領先特朗普5至7個百分點，該大學推測若大選投票率高的話，拜登在這州會取得51%選票，特朗普則為44%，若投票率低的話，拜登為50%，特朗普則是45%。該民調在10月28日至11月1日展開，以電話訪問該州502位登記選民。

+ 5 + 5 + 5

【13:55】新罕布什爾州另一小村莊Millsfield也完成午夜投票，即場點票，在該票站的全數21張選民投票中，結果為特朗普16票、拜登5票。

📍Millsfield, NH



The Birth Place of Midnight Voting, First in the Nation, has voted and have declared @realDonaldTrump as the winner 🇺🇸#nhpolitics #firstinthefield #LeadRight pic.twitter.com/ly5qqNP77J — Emily Hottinger (@emhottinger) November 3, 2020

【13:26】新罕布什爾州僅12人的小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）已經完成午夜投票，即場點票，該票站的5位選民都是投給拜登。2016年，在這票站午夜投票勝出的候選人是民主黨希拉里。

美國大選2020：11月3日，新罕布什爾州的小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）按傳統舉行午夜投票，該票站的5位選民都是投給拜登（AP）

【13:12】投票終於開鑼。特朗普和拜登陣營趁投票日前盡最後努力拉票，包括今屆大選最關鍵的搖擺州賓夕法尼亞州。前者另外亦有到北卡羅來納州、威斯康星州和密歇根州；後者則到了特朗普四年前以8個百分點勝出的俄亥俄州。

延伸閱讀：美國大選2020｜特朗普到北卡州拉票 籲支持者別相信假民調

延伸閱讀：美國大選2020｜拜登籲選民投票結束混亂 Lady Gaga為拜登站台

【12:00】根據傳統，最早進行投票的新罕布什爾州（New Hampshire）數個社區，其中一個名叫迪克斯維爾山口（Dixville Notch）的小村莊在當地時間午夜零時（香港時間11月3日下午1時）開始投票。全國50州和首都華盛頓地區在香港時間11月3日下午6時至11月4日上午2時，陸續開始投票。

根據新罕布什爾州的法律，100人以下的居民點可自行決定進行「午夜投票」。迪克斯維爾山口鎮自1960年開始「午夜投票」，成為大選最早開門的投票站。

美國大選2020：圖為新罕布什爾州小鎮迪克斯維爾山口2016年11月8日進行投票，在計分板上可見，美國民主黨總統候選人希拉里在這裏，以2票力壓共和黨總統候選人特朗普。（AP）

名為米爾斯菲爾德（Millsfield）也有「午夜投票」的安排，22名已登記選民會在一家餐廳投票。米爾斯菲爾德通常在午夜後5至6分鐘即有結果，不過2020年可能要多需要一點時間。

州內另一個名為哈特（Hart）的小鎮，自1992年起都有舉行「午夜投票」，不過這類活動往往吸引眾多記者採訪，不利於防疫以及人們保持社交距離。經過在鎮代表會議以及選舉官員的遊說後，有關方面決定不進行「午夜投票」。哈特鎮在當地時間早上11時至下午7時進行投票。

↓回看各候選人在過去一段時間在美國大選辯論以及拉票的表現，請點擊放大觀看：

懂得以下這些 您比其他人更懂美國大選2020：

美國大選2020：距離投票日尚有一周，美國國內多處選舉氣氛已相當濃厚。支持民主黨總統候選人拜登的車隊走遍全國，把握機會呼籲人們投票。圖為10月18日，車隊來到佛羅里達州邁阿密，拜登的支持者經過特朗普支持者附近時，更加出力叫叫喊。（Getty）

１. 2020年11月3日是周二，為何美國大選總是在周二舉行？

這個慣例其實始於1845年，當時國會通過聯邦法律，指定11月首個周一後的周二為選舉日。立法者選擇周二的原因與美國19世紀農業社會的背景有關。當時很多選民務農為生，他們居住的地方遠離票站，時常為投票而花費最少1天時間上路，加上大部分人周日要去教堂，周三要趕赴農民市集日。立法者顧及這些因素後，就選定一周首個最方便舉辦選舉的日子──就是周二。

２.美國總統非直接經普選選出，而是要透過「選舉人票制度」決定當選人，它如何運作？

各州要先選出選舉人，再由他們組成的選舉人團負責根據普選結果來選出總統。選舉人一般都是政黨的資深黨員。除了緬因州（Maine）及內布拉斯加州（Nebraska）外，其餘州份採取「勝者全取」的投票制度，即一個州的所有選舉人，都要投票予該州普選中得票率最高的候選人。50個州依照各自在國會的代表人數，按比例分配選舉人票。

全國一共有538名選舉人參與總統選舉的投票，總統候選人最少要獲得270張選舉人票才能當選。

美國大選：圖為10月23日，民主黨總統候選人拜登在特拉華州演講。（AP）

3 一些與大選有關的特別名詞，它們的意思是？

這些名詞其實都是美國的政治術語，如GOP是共和黨的傳統暱稱。「紅色州份」就是傾向支持共和黨的州份；「藍色州份」即傾向支持民主黨的州份。紅色加藍色就是「紫色州份」（Purple state），即民主黨和共和黨勢均力敵的「搖擺州」。「領頭羊州」就是參考過去歷史，傾向於投票予選舉獲勝的候選人之州份。「平衡選票」是指總統候選人選擇能補足自己弱點的人來當副手的做法。

４ 特朗普與拜登的政綱 有何分別？

經濟：特朗普主張放任、鬆綁，他希望進一步減稅，相信自由市場、放寬規管以及推行鬆綁環境政策；拜登主張規管調控，欲調高年收入$40萬美元以上群體的稅率，以及全面加強減排規管。

社會：特朗普在社會議題上奉行保守主義，他提倡私人醫保、加強警隊等執法部門權益、強調驅逐非法移民；拜登則希望為弱勢社群平權、欲擴大醫療保健計劃、着重推動男女平權及LGBTQ權益、加強對非法移民的治理與管控。

特朗普在外交方面強調「實力比拼」，他行「美國優先」政策、提升美國作為強國的影響力，以及將中國視為首要打壓對象；拜登行多邊主義，恢復美國領導角色，以及希望組建講求「規則」和「民主」的國家聯盟，應對中國等國的潛在挑戰。

想了解更多，請即點閱：美國大選2020｜一文睇清：特朗普與拜登政綱對比

５ 拜登在多個民調上領先特朗普，但民調可信嗎？

2016年大選時，民調與模型都指向希拉里（Hillary Clinton）大勝，而特朗普卻「黑馬跑出」，令人擔心是次大選的民調都不準確。邁阿密大學（University of Miami）政治學教授克洛夫斯塔德（Casey Klofstad）9月對於這個問題的答案是肯定的。他說：「民調可靠，但它們並不是不會犯錯的。」

洛夫斯塔德稱，2016年大選時，一些關鍵州份沒有做足夠的可靠民調。高學歷人士更願意接受民調訪問，當年很多低學歷人士沒有參與民調，這導致結果未能更準確反映不同選民的取態。

不少民意調查機構汲取了這個教訓，2020年也將學歷採用為權重特徵之一，避免重蹈覆轍。

除了上述例子，有選民隱瞞自己真實的投票意向、拿不定主意，以及網上民調抽樣不準確等，亦會影響民調的準確度。

想了解更多，請即點閱：美國大選2020｜拜登料壓倒性大勝 問題是：民調可信嗎？

美國大選：圖為10月22日，科羅拉多州工作人員正處理美國大選的郵遞選票。（Reuters）

６ 特朗普稱郵寄投票助長舞弊，這是真的嗎？

英國《衛報》8月20日報道，傳統基金會（Heritage Foundation）發現，過去20年只有143宗選舉相關的刑事定罪牽涉缺席投票（即非親身投票、包括以郵寄方式投票）。它們只佔選票總數的0.00006%。

很多州份容許選民追蹤郵寄選票，並確保當局收妥。政府也會逐一將選票的簽名和登記資料的簽名比較，防止選民身份遭冒充。部分州份限制指定人士領取郵寄選票，甚至要求見證人簽署選票。

想了解更多，請即點閱：【美國大選】郵寄投票真的助長選舉舞弊？

美國大選：圖為10月22日，科羅拉多州工作人員正處理美國大選的郵遞選票。（Reuters）

7 什麼是「第三黨」？

幾乎每屆都會有「第三黨」或獨立候選人參選，2020年亦不例外。「第三黨」即是除民主黨及共和黨以外的其他政黨。不過，多年來他們都難以擊敗兩黨對手，或早在初選階段自行退出。

2020年總統選舉的「第三政黨」或獨立候選人眾多，包括：代表「生日黨」（Birthday Party）出戰的美國知名說唱歌手Kanye West、綠黨候選人霍金斯 （Howie Hawkins）及自由黨代表喬根森（Jo Jorgensen）等。

想了解更多，請即點閱：【美國大選】總統選舉只有民主或共和？ 美國還有「第三黨」

美國大選：圖為2018年10月11日，美國說唱歌手Kanye West（圖）在白宮與總統特朗普見面時發言。（Getty）

8 美國大選2020的勝出者，是否在11月3日正式當選？

選民在11月3日參加大選投票後，選舉人團於12月14日才根據普選結果來投票選出總統。新任國會在2021年1月6日點算選舉人票並公布選舉結果。當選人及副手於2021年1月20日宣誓就任總統及副總統。

美國大選：圖為10月13日，德州選民在票站排隊，準備提前投票。（Reuters）

搖擺州、「紅州」及「藍州」：

哪些州份是搖擺州？

對於搖擺州的劃分，各屆大選的情況和各機構的劃分都有不同。《美國之音》（VOA）10月23日報道，在2020年美國大選中，選舉人票較多、對選舉結果來說很關鍵的搖擺州包括亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）、密歇根州（Michigan）、北卡羅來納州（North Carolina）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及威斯康星州（Wisconsin）。

《香港01》根據各方民調、各州過往的社會、經濟和政情演變，選出15個在2020年大選最具風向標意義的州份，向讀者詳細解釋當地的情況。

美國大選：圖為6月18日，俄克拉荷馬州塔爾薩市的美國總統特朗普支持者，帶同印有特朗普照片的國旗，參加他的競選集會。（Getty）

哪些州份是「紅州」？

「紅州」是指在大選中慣性投票給共和黨總統候選人的州。最近數十年，在歷屆美國總統大選中穩定支持共和黨的州份，都位於遠離沿海地區的中西部平原和山地，如猶他州（Utah）、堪薩斯州（Kansas）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）和愛達荷州（Idaho）等。

根據美國國家教育統計中心（NCES）、弗雷德・哈奇研究所（FRED）及皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，「紅州」人口的教育水平及家庭收入都比「藍州」人口低，其宗教虔誠度明顯高於其他州。

哪些州份是「藍州」？

「藍州」是指在大選中慣性投票給民主黨總統候選人的州。以2000年以來的四次總統大選結果作分類，「死忠」藍營的州份在地理上都集中在美國東西兩岸。如華盛頓州（State of Washington）、加州（California）、紐約州（New York）及新澤西州（New Jersey）等也是「藍州」。

「藍州」人口的教育水平、家庭收入水平都比「紅州」為高，而其宗教虔誠度更明顯低於其他州。

從不同議題看選民取態：

擁有不同背景的民眾，其取態亦有分別。多倫多大學宗教研究系教授克拉森（Pamela Klassen）5月透過「對話」（The Conversation）網站稱，美國一向有着「利用宗教自由作為動員號召」的歷史。宗教信仰對選民支持的政策及候選人有影響，如保守的福音派信徒支持特朗普及其寬鬆的防疫政策。

（編按：「對話」是一個先在澳洲發起，然後擴展對英美等地的非牟利的媒體。它發布由學者及研究人員撰寫的、沒有版權的新聞文章。）

從美國城市化程度地圖上各州的投票取向，可發現被歸類為城市化程度最高的州份全部都是民主黨的大本營。根據皮尤研究中心的數據，2019年，在擁有學士學位以上的登記選民中，57%的人傾向於支持民主黨，而只有37%的人傾向於共和黨。

美國大選：圖為2013年9月10日，紐約市一名露宿者睡在公園的長椅上，身上蓋着印有美國國旗圖案的毛毯。（Getty）

美國「窮人運動」（Poor People’s Campaign）8月的一份報告指出，拉攏窮人選票對於今屆美國大選將會有決定性影響。全國界定為低收入或貧窮的選民達6,300萬人，其中3,400萬人在2016年大選中沒投票。

愈來愈多的黑人武裝組織與白人至上主義者在街頭發生爭執或對峙，暴力械鬥或一觸即發。種族對於美國大選2020無疑是舉足輕重的議題。特朗普和拜登兩人總體上各自以「法律與秩序」（law and order）和「種族平等」兩個論調試圖主導輿論，來使各自選情獲益。拉丁裔居民是全美人口最多的少數族群，他們的取態亦很重要。

↓想重溫美國大選2020總統候選人最後一場辯論會的精華，請點擊放大觀看：

+ 6 + 6 + 6

各州專題報道：

《香港01》製作了有關多個州份的背景及選情的專題報道，包括俄亥俄州（Ohio）、威斯康星州（Wisconsin）、維珍尼亞州（Virginia）、德州（Texas）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、北卡羅來納州（North Carolina）、密蘇里州（Missouri）、明尼蘇達州（Minnesota）、密歇根州（Michigan）、艾奧瓦州（Iowa）、印第安納州（Indiana）、喬治亞州（Georgia）、佛羅里達州（Florida）、阿拉斯加州（Alaska）。