一分鐘看世界｜美國總統辯論改期、朝鮮走佬外交官、諾貝爾和平獎

今天是10月9日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國總統辯論告吹？

↓重溫10月7日美國副總統候選人辯論過程：

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朝鮮走佬外交官

朝鮮變節外交官曹成吉2019年7月與妻子一起投奔韓國，圖為2018年3月他在意大利出席文化活動（AP）

諾貝爾和平獎

圖為2018年12月，穆克維格獲諾貝爾獎回國後受到民眾歡迎，他是2018年的諾貝爾和平獎得主。（Getty）

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白宮疫情再蔓延

↓特朗普10月8日在Twitter發布短片，講述自己投放很多資源給軍隊↓

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