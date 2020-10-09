一分鐘看世界｜美國總統辯論改期、朝鮮走佬外交官、諾貝爾和平獎

撰文：成依華
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今天是10月9日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美國總統辯論告吹？
美國大選的第二場總統候選人辯論決定改以視像方式舉行，但就引來主角之一的特朗普非常不滿，揚言罷賽，又指是「浪費時間」，令這場辯論的變數增加，未知能否順利舉行。特朗普團隊表示，會以舉行競選活動取代參加辯論。拜登團隊提出辯論可以順延一周至22日舉行。特朗普團隊雖同意改期，但反建議在29日上演第三場辯護，惟不獲拜登方面接受。
至於10月7日舉行的副總統候選人辯論，這次辯論被指較上次總統辯論「文明」得多，辯論賽後較多人認為民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）表現較副總統彭斯（Mike Pence）好，但分析也認為她討喜有餘硬淨不足......（點擊了解更多）
↓重溫10月7日美國副總統候選人辯論過程：
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朝鮮走佬外交官
韓國證實朝鮮駐意大利大使館前臨時代辦曹成吉已在2019年7月與妻子一起投奔韓國，據韓聯社報道，他是20多年來流亡韓國的最高級朝鮮官員。韓媒紛紛報道更多細節，包括曹成吉的父親與女兒仍在朝鮮，其中他的父親是朝鮮前30名的實權人物曹延俊，但曹延俊自2019年8月後從政壇消失，疑是遭兒子叛變事件牽連......（點擊了解更多）
朝鮮變節外交官曹成吉2019年7月與妻子一起投奔韓國，圖為2018年3月他在意大利出席文化活動（AP）
諾貝爾和平獎
2020年諾貝爾文學獎揭盅，由77歲美國女詩人格盧克（Louise Glück）摘下，她也被公認為美國當代文學中傑出詩人之一。另一邊廂，諾貝爾和平獎也將在10月9日頒發，在競測誰是大熱門之際，也不妨關心一班過往得主，其中2年前的獲獎者、協助性侵受害人的醫生穆克維格（Denis Mukwege），性命就不斷受到威脅......（點擊了解更多）
圖為2018年12月，穆克維格獲諾貝爾獎回國後受到民眾歡迎，他是2018年的諾貝爾和平獎得主。（Getty）
↓在新冠疫情仍在持續之際，會讓人們更感覺到科學研究可貴之處嗎？請點擊放大觀看，了解基礎科學與我們有多息息相關：
白宮疫情再蔓延
美國媒體報道，白宮最高級保安官員貝利（Crede Bailey）確診新型肺炎（COVID-19），病情嚴重。疫情令人憂慮，但情況愈見好轉的特朗普就表示自己染疫後因禍得福，打算讓所有美國人也能免費享有他接受的實驗治療……（點擊了解更多）
↓特朗普10月8日在Twitter發布短片，講述自己投放很多資源給軍隊↓
October 8, 2020
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