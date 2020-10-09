【美國大選】特朗普拒絕視像辯論　拜登「單拖」舉行市民大會

美國總統特朗普（Donald Trump）10月8日表態拒絕參加15日的辯論，特朗普團隊提出將第三場辯論推遲至10月29日舉行的提議，遭民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）陣營拒絕。拜登決定15日舉辦一場市民大會（Town Hall Meeting）式單人電視活動。

特朗普10月8日表態拒絕參加10月15日的辯論，稱「我不會把時間浪費在虛擬辯論上」。（Reuters）

據英國路透社10月8日報道，美國總統特朗普表態拒絕參加10月15日的虛擬辯論，給美國總統大選增添了更多動盪因素。

為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情的傳播，第二次辯論被改為虛擬形式，這促使民主黨總統候選人拜登轉而決定舉辦一場市民大會式的單人電視活動。

無黨派的總統辯論委員會（Commission on Presidential debate）宣布，定於10月15日在邁阿密舉行的下一場辯論將以虛擬形式進行。該委員會稱，特朗普確診新冠肺炎後的健康擔憂是做出這一改變的原因。

↓重溫9月29日這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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浪費時間 特朗普稱參加視像辯論是

在特朗普發表上述言論後，拜登和特朗普的競選團隊都提議將原定於三場辯論中的第二場推遲到10月22日，特朗普的競選團隊還提議在10月29日舉行另一場辯論，但被拜登的競選團隊拒絕了。

拜登的競選團隊很快於10月15日在費城安排了一場市民大會，由美國廣播公司（ABC News）主持，以取代辯論。

↓重溫10月8日美國副總統候選人辯論過程：

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↓10月8日美國副總統候選人辯論舉行期間，一隻蒼蠅飛到彭斯頭上，引起網民討論：