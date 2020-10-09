【諾貝爾獎和平獎】對抗饑餓　聯合國世界糧食計劃署獲和平獎

撰文：歐敬洛
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10月9日諾貝爾獎和平獎正式公布：聯合國旗下組織世界糧食計劃署（World Food Program，WFP），以「協助在戰亂及貧困的人對抗饑餓」，獲得2020年諾貝爾獎和平獎。
2020年的諾貝爾和平獎，由世界糧食計劃署（World Food Programme）獲得。WFP是根據1961年第16屆聯合國大會和第11屆聯合國糧農組織大會的決定成立，並由聯合國和聯合國糧農組織共同創辦，自1963年正式運作。
在2015年，聯合國決定把消除飢餓視為可持續發展的目標之一，WFP成為聯合國實現這個目標的主要方法。直至今天，WFP是世界上最大的人道主義組織之一。
回顧諾貝爾和平獎
諾貝爾和平獎是由瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1895年所簽署的第三份、也是最後一份的遺囑中所設的5個諾貝爾獎項之一。他的遺囑寫明，和平獎得主必須是促進民族團結友好、撤走或裁減常備軍隊，以及為和平付出最多貢獻的人和組織。
和平獎得主可說是難猜的項目之一，除此之外，歷屆得獎者或單位背後都是相當「有故事」。例如2018年剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）的醫生穆克維格（Denis Mukwege）獲獎，但他在兩年後的今天，仍然受到性命威脅。
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得獎名單公布時間表：
生理學或醫學獎：香港時間10月5日下午5時30分
物理學獎：香港時間10月6日下午5時45分
化學獎：香港時間10月7日下午5時45分
文學獎：香港時間10月8日下午7時
和平獎：香港時間10月9日下午5時
經濟學獎：香港時間10月12日下午5時45分