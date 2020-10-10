美媒：特朗普準備舉行確診後首宗公開活動

美國總統特朗普（Donald Trump）日前感染新型冠狀病毒（COVID-19），留院數天後返回白宮。當地傳媒10月9日引述消息人士報道，特朗普準備在10日於白宮出席活動，是他確診後首度現身公眾活動。

美國廣播公司（ABC）取得一份來自白宮的邀請函，內容提到特朗普會在10日於白宮陽台發表關於「為法律與秩序的和平示威者」的講話，但未知屆時會有多少人出席。

白宮醫生康利（Sean Conley）在8日表示，根據診斷，他預期特朗普最快可以在10日安全地出席公眾活動。特朗普曾計劃在10及11日到佛羅里達及賓夕法尼亞州主持競選活動，但消息指白宮官員認為安排太倉卒，因此指在12日才正式「復出」。

假如特朗普10日現身講話，是他相隔兩周再次於白宮舉行公開活動。而他上次在白宮提名最高法院大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）的提名儀式後，就爆發白宮感染群組，連同他和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在內，估計至今有最少34人確診。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）同日接受訪問時指「數據反映一切」，稱白宮當時的活動成為超級傳播者之地，而且人多聚集和沒有戴上 口罩。因此特朗普再度現身，外界勢憂慮可能再次出現大規模感染情況。