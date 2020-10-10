【新冠肺炎】全球逾3600萬確診　歐洲個案單日新增逾十萬世衛關注

World Meters數據顯示，歐洲10月8日一天確診新冠肺炎（COVID-19）個案首次超過10萬個，具體數據為101,693個；超過印度、巴西和美國，創下該地區新高。同一天，印度單日新增個案70,818個，巴西新增27,182個，美國新增54,329個。

此前五天，俄羅斯和英國等國家的感染人數增加迅速，沒有任何放緩跡象。

其中英國單日新增確診個案數超過1.7萬個，創下疫情爆發以來的紀錄。英國統計局10月8日公布數據顯示，9月24日至30日的一周時間，英格蘭地區的新增確診個案數比此前一周增加了56%，是自5月有這項數據統計以來新增確診人數最多的一周。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）警吿說，英國正處於「極其危險時刻」。

↓想知其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 14 + 14 + 14

俄羅斯10月9日單日新增逾1.2萬個確診個案，同樣打破該國今年5月來創下的單日新增確診個案數紀錄。

截至10月9日，英國、俄羅斯、西班牙和法國四國已持續三日均通報單日新增逾10,000個新冠肺炎確診個案。

世界衛生組織9日公布的最新數據顯示，全球累計新冠確診個案達36361054個。

世衛組織網站最新數據顯示，截至歐洲中部時間9日下午3時36分，全球確診個案較前一日增加350766個，達到36361054個；死亡個案增加6339個，達到1056186個。