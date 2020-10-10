Bossini創辦人孫女抽脂後死亡　韓媒：警方指涉醫療疏忽擬起訴

服裝品牌Bossini創始人羅定邦的34歲孫女羅貝兒（Law Bonnie Evita）1月於韓國首爾江南區進行抽脂和隆胸手術後死亡。韓國文化廣播電台（MBC）10月8日引述警方調查結果指，涉事整容診所的職員醫療疏忽，計劃提出起訴。

服裝品牌Bossini創始人羅定邦的34歲孫女羅貝兒於首爾江南區進行抽脂和隆胸手術後死亡。（Facebook截圖）

報道指，曾做過面部輪廓手術的羅貝兒於診所同時進行抽脂和隆胸手術。不過由於羅貝兒手術期間供氧出現問題，需要緊急送院，一小時後不治。警方調查確定診所職員醫療失當。

韓國文化廣播電台獨家報道羅貝兒死亡調查的最新進展，警方指涉事整容診所的職員醫療失當。（文化廣播電台截圖）

警方認為，根據國立科學搜査硏究院和其他機構的分析結果，問題出於患者使用的鎮靜劑異丙酚（或稱丙泊酚）。據指，診所術前未有進行基本的藥物檢查，並代寫病人必須親自填寫的醫療紀錄，例如手術同意書。警方也指，負責執刀的金醫生是骨科外科醫生，不是整形外科醫生，而且手術時現場沒有麻醉科醫生。

報道提到，羅貝兒前往韓國接受手術的過程本身亦涉嫌違法。韓國的醫療機構和負責安排外國人到韓接受手術的中介機構必須向地方政府登記，不過安排羅貝兒接受手術的中介則被指沒有完成正式的登記程序。

首爾市警察廳計劃以涉嫌專業疏忽和違反醫療法等指控起訴有份參與手術的人，並將疑犯移交檢察部門。