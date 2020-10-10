朝鮮建黨75周年閲兵畫面曝光　金正恩演說時哽咽　全場無人戴口罩

2020年10月10日是朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，朝鮮中央電視台10月10日下午播出在平壤的閲兵儀式畫面。這次閱兵罕有在凌晨舉行，從播出的片段看，全場無人戴口罩。 朝鮮領導人金正恩出席閲兵並發表演說表示，朝鮮沒有一人感染新冠病毒。他又談到官兵們在防疫與應對天災時，發揮愛國主義獻身精神，並哽咽稱對此感到抱歉。

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朝鮮中央電視台10日在晚上7時播出這次閲兵的錄播畫面。片段顯示，此次閲兵是在天黑時進行。金正恩的胞妹金與正也有現身出席。

「朝鮮沒有一人感染新冠病毒」

韓聯社報道，金正恩在講話時表示，朝鮮沒有一人感染新冠病毒，所有人都能健康生活，他對此表示感謝。他又表示在今年來，無數人在艱難的環境中艱苦奮鬥，在出人意料的防疫前線和與自然災害戰鬥的一線，人民軍官兵們發揮的愛國主義獻身精神令人熱淚盈眶。他在講話中哽咽道，對此表示抱歉，也對無法與官兵們一起度過光榮的夜晚深感心痛。在金正恩發表演說期間，現場民眾不少人神情激動，甚至淚流滿臉。

金正恩又談到韓國，他稱希望韓方的同胞們能夠克服衛生危機，與朝方堅定攜手合作。

「朝鮮在遭攻擊時才會動武」

金正恩在講話期間又表示，從年初開始，每天每一腳步都會遭遇意想不到的巨大挑戰和阻礙，十分艱難險阻，他稱在因嚴酷長期制裁而導致所有資源缺乏的背景下，不僅需要進行緊急防疫，還要克服自然災害、重建家園的國家只有朝鮮。

他表示，朝鮮在遭攻擊時才會動武，而不會先發制人。

這次閱兵式在平壤市夜幕中舉行，榮譽騎兵縱隊、53個徒步連、22個機械化縱隊等依次進入金日成廣場。朝鮮官媒的報道稱，朝鮮正規兵力在當年的首個閱兵式上擁有的武器只有步槍，但在今天的閱兵式上，他們的孫輩們展示了任誰都無法想像的強大力量。

罕有在凌晨閱兵

韓國聯合參謀本部之前稱，韓國軍方捕捉到朝鮮10日凌晨在金日成廣場動員大規模設備和人力舉行閲兵式的迹象，韓國軍方初步判斷凌晨的活動很可能是正式的閲兵式。

韓聯社稱，若朝方確為在凌晨時段舉行閲兵式，這將是十分罕見的事情。朝鮮以往通常在上午10時左右舉行閲兵式。