朝鮮凌晨大閱兵公開新型洲際彈道導彈　金正恩：遭攻擊時才會動武

2020年10月10日是朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，朝鮮中央電視台當日下午播出在平壤舉行的凌晨閲兵儀式畫面，朝鮮在這次儀式上公開新型洲際彈道導彈。韓聯社引述韓國軍方推測，新公開的新型洲際彈道導彈射程可能較「火星-15」長很多。

新型洲際彈道導彈在閲兵儀式臨近尾聲時出場。韓聯社10日報道，新型洲際彈道導彈的發射車的大小顯示，新導彈比朝鮮的火星15彈道導彈更長，其直徑也更大，射程也可能更長。從畫面判斷，新型洲際彈道導彈的彈頭也較其他型號長，令外界關注它是否可搭載多個彈頭。

North Korea is showing gas masks meant for chemical warfare during its military parade. "They have never shown this before at parades, so that's very interesting," Oryx analyst Joost Oliemans said during our livestream.



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朝鮮又展示其他武器，包括一款潛射彈道導彈及「朝鮮版伊斯坎德爾」（Iskander）短程導彈。是次亦是朝鮮首次在閲兵儀式期間展示用於化學戰爭的防毒面具。

據韓聯社報道，朝鮮領袖金正恩在演說時表示，會持續加強用作自衛的戰爭遏制力，以阻止、控制及管理所有危險的企圖與威脅行動，包括正不斷增加、來自敵對勢力的核威脅。他強調朝鮮的戰爭遏制力完全是用於自衛，永遠不會被濫用，任何情況下也不會先發制人。

金正恩表示，如果任何人削弱朝鮮的國家安全及對朝鮮使用軍事力量，他會搶先動用最強的攻擊力量來反擊。

朝鮮中央電視台10日在晚上7時播出這次閲兵的錄播畫面。片段顯示，此次閲兵是在天黑時進行。金正恩的胞妹金與正也有現身出席。

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