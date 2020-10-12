美媒：中國正在全球經濟復甦競賽中取勝

新冠肺炎（COVID-19）疫情給全球經濟的發展造成巨大沖擊，中國率先擺脱疫情的影響，經濟穩步復甦，美媒稱，中國正贏得經濟復甦的競賽。

美國有線新聞網絡（CNN）10月11日發表題為《中國正在全球經濟復甦競賽中取勝》的文章稱，當世界大部分地區都在努力防止新冠病例阻礙脆弱的經濟並從衰退中復甦時，中國經濟再次邁開步伐，並將在今年年底比以往任何時候都更具影響力。據世界銀行今夏的預測，中國國內生產總值2020年預計增長1.6%，與此同時，全球經濟將整體收縮5.2%。

文章稱，中國通過幾項措施實現了相對較快的經濟復甦，包括旨在防疫的嚴格封鎖和相關監測措施、撥數千億美元用於大型基礎設施項目、提供現金激勵以刺激消費等。隨着旅遊業和消費在上週繁忙的「十一黃金周」期間出現反彈，這樣的回報是顯而易見的。

CNN也援引世界銀行有關數據進行了一項商業測算：到2020年年底，中國在全球GDP中所佔份額可能上升約1.1個百分點，這一比例是2019年的3倍多。而相比之下，歐美所佔份額將小幅下跌。到2020年底，中國經濟總值預計將達約14.6萬億美元，大致相當於全球GDP的17.5%。

環球金融集團麥格理集團（Macquarie Group）首席中國經濟學家胡偉俊還表示，即使沒有疫情的干擾，中國今年在全球GDP中所佔份額也會有所上升，但中國逆世界趨勢而動的能力，正加速其對全球經濟重要性的增長。他補充說，「中國（經濟）的復甦比世界其他地區要強勁得多」。

俄新社10月9日也發表了題為《黃金周表明中國迴歸正常生活》的報道稱，當歐洲開始第二波新冠肺炎疫情，美國、巴西和印度仍在第一波疫情中掙扎時，中國那裏的生活已經恢復正常。

報道指出，行動軌迹追蹤系統也在抗疫中發揮了積極作用。健康碼成了中國人常用的手機應用服務。中國今年的國慶節正好與中國傳統節日中秋節重合。無數中國人外出旅遊，他們的出行計劃絲毫沒有受到新冠病毒（SARS-CoV-2）的影響。