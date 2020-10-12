【白羅斯示威】警出動水砲車閃光彈武力驅散　示威者「爆頭」濺血

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）首都明斯克（Minsk）10月11日又有數萬人上街抗議，要求執政長達26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，警方使用水砲車、警棍和閃光彈武力驅散群眾，有部分民眾受傷，頭破血流。

白羅斯示威：圖為10月11日，醫護人員在明斯克示威現場照顧傷者，為流血的民眾包紮。（Reuters）

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自由歐洲電台（Radio Free Europe）發布的片段顯示，明斯克爆發示威期間，大量黑衣警察在一部小型巴士旁把示威群眾按到在地並痛打他們。

More than 400 people were detained by Belarusian security forces in Minsk on October 11 in what observers said was the most violent crackdown in weeks against protesters demanding an end to the authoritarian rule of Alyaksandr Lukashenka. Read more here: https://t.co/tix6vzfLLa pic.twitter.com/HayKuNSoCt — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) October 11, 2020

白羅斯人權組織維亞斯納（Viasna）估計當天約10萬人示威，又稱有數十名抗議人士受傷，明斯克至少39人被捕，其他城市數十人被拘捕，全國已有300多人被捕。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）則引述目擊者指，明斯克發生警民衝突後，約50人被捕。