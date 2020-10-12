【白羅斯示威】警出動水砲車閃光彈武力驅散　示威者「爆頭」濺血

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白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）首都明斯克（Minsk）10月11日又有數萬人上街抗議，要求執政長達26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，警方使用水砲車、警棍和閃光彈武力驅散群眾，有部分民眾受傷，頭破血流。
白羅斯示威：圖為10月11日，醫護人員在明斯克示威現場照顧傷者，為流血的民眾包紮。（Reuters）
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自由歐洲電台（Radio Free Europe）發布的片段顯示，明斯克爆發示威期間，大量黑衣警察在一部小型巴士旁把示威群眾按到在地並痛打他們。
白羅斯人權組織維亞斯納（Viasna）估計當天約10萬人示威，又稱有數十名抗議人士受傷，明斯克至少39人被捕，其他城市數十人被拘捕，全國已有300多人被捕。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）則引述目擊者指，明斯克發生警民衝突後，約50人被捕。
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