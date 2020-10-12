【新冠肺炎】再生元製藥CEO：特朗普接受抗體療法後好轉是孤例

美國總統特朗普（Donald Trump）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，曾接受美國藥廠再生元製藥（Regeneron）提供的多株抗體雞尾酒療法。他更在10月11日聲稱自己看來已經免疫。再生元製藥行政總裁施萊費爾（Leonard Schleifer）同日接受美媒訪問時，指特朗普的例子是孤例，未能證明療法有效。

施萊費爾表示，特朗普的例子是孤例，只是一宗「案例報告」，當中有證據證明療效，但只是一種最弱的證據。他指要知道一種藥物有多好及它的平均療效，需要透過大型臨床試驗去證明。他透露藥廠已掌握初步證據，並已向食品和藥物管理局（FDA）為藥物申請緊急使用授權。

施萊費爾稱，華府花費4.5億美元，向再生元製藥訂購約30萬劑「REGN-COV2」，並打算免費向民眾提供。目前藥廠已生產可供5萬名病人使用的劑量。他指不能單靠再生元生產藥物，而是需要整個行業一起合作。