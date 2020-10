【諾貝爾經濟學獎】完善拍賣制度與理論　美國兩名經濟學家獲獎

2020年諾貝爾最後一個獎項,經濟學獎在10月12日公布。2020年諾貝爾經濟學由美國經濟學家米爾格龍(Paul Milgrom),及美國經濟學家威爾遜(Robert B Wilson)獲得。兩人研究並理論化拍賣的運作方式,成功讓傳統難以傳統售賣形式出售的商品得以賣出,為世界各地的買方賣方,及納稅人受益。

拍賣是今天不論在現實或是網絡上,小至家用品、大至土地均可使用的銷售方式。各種價值的物品,以至無形的證券、礦物和能源等等,均可透過拍賣方式買賣,十分普遍。

但除了價高者得外,如何理解拍賣的形式、競標與最終價格,均值得研究和分析。因為投標者會根據可用信息進行策略佈署,以付出合理的最低價格同時勝出競標,這需要既考慮自身,亦要考慮其他投標者。

回顧過去經濟學獎

諾貝爾經濟學獎與其他幾個獎項不同,它不是根據瑞典發明家諾貝爾(Alfred Nobel)1895年立下的最後一份遺囑而創立的。

瑞典銀行1968年為紀念諾貝爾,增設「瑞典中央銀行紀念阿爾弗雷德・諾貝爾經濟學獎」(Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel),亦稱為諾貝爾經濟學獎。得獎者由瑞典皇家科學院(the Royal Swedish Academy of Sciences)進行遴選,1969年首次頒獎。

