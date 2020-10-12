韓國檢方要求判處「N號房」創辦人GODGOD無期徒刑

韓國2020年初爆出「N號房」事件，部分疑犯涉嫌威脅女性拍攝性剝削影片，並利用通訊軟件匿名聊天室進行供人付費觀看的活動。韓國檢控人員10月12日要求法院將聊天室創辦人文亨旭（문형옥譯音）判處無期徒刑。他現年24歲，本是大學生，以化名「GODGOD」（갓갓）在網路上活動。

韓聯社12日報道，大邱地方法院同日開庭審理文亨旭的相關案件，檢方依他涉嫌違反兒童及青少年保護法等相關法規，要求判處無期徒刑，並要求法院下達感化令、穿戴電子裝置命令、限制就業命令等。

N號房事件：圖為5月18日，化名GODGOD的文亨旭，在警方的押解下公開身分，回答着記者的提問。（韓聯社Youtube影片截圖）

檢方在庭上表示，被告為滿足個人私欲，有計劃地犯案，造成許多人受害，並令他們因影片流通而持續受到傷害，因此提出上述刑責。

根據檢方調查，文亨旭涉嫌自2017年1月至2020年初脅迫21名兒童及青少年自行拍攝性剝削影片。根據他製作、持有的影片數量，次數多達1275次。

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被告2018年9月至2019年3月間涉嫌以散布性剝削影片，威脅3名被害青少年的父母。他又在2018年11月涉嫌威脅2名被害人自行在身上以武器刻下文字，並在2018年9月至2019年7月間以假網址連結騙取8名被害人個人資料，盜用其中4人的社群網站帳戶。

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