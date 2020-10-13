一分鐘看世界｜美國大選面面觀、金正恩為何流淚？師徒檔齊奪諾獎

今天是10月13日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

各地不少黑人槍械組織在今年的「黑人的命也是命」運動中出現。（Getty Images）

分析金正恩「溫情牌」

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美大法官任命聽證會

諾貝爾經濟學獎

圖為獲頒2020年諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家米爾格龍（左）及威爾遜（右）。（AP）

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