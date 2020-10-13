一分鐘看世界｜美國大選面面觀、金正恩為何流淚？師徒檔齊奪諾獎

撰文：許懿安
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今天是10月13日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美國大選尚有3周便舉行，香港01已在推出一系列分析文章，讓您在投票日之前從、貧富懸殊、種族問題、槍械問題等大選關鍵議題，看看它們如何影響美國選民，亦看看選民或會想怎樣用選票改變現狀？請點擊香港01的美國大選2020專頁，緊貼最新選戰消息以及更多以文字及圖表呈現的深入報道。
各地不少黑人槍械組織在今年的「黑人的命也是命」運動中出現。（Getty Images）
分析金正恩「溫情牌」
2020年10月10日為朝鮮勞動黨建黨75周年，除了在凌晨進行閱兵相當罕見、展示新款洲際彈道導彈令國際社會注目外，朝鮮領袖金正恩在演說中流淚哽咽向民眾道歉也是一大看點。然而金正恩打出這張歷來最溫情脈脈的「愛民牌」，背後不無計算，也是為此後與美韓重啟談判做鋪墊……（點擊了解更多）
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美大法官任命聽證會
美國參議院司法委員會12日起就美國最高法院大法官人選展開確認提名聽證會，特朗普所提名的候選人巴雷特（Amy Coney Barrett）相當「惹火」。外界認為她的提名倘被通過，代表着美國最高法院會因為她右傾及宗教立場而進一步傾斜，對未來數十年的判決有極大影響。特朗普放棄與民主黨協商刺激經濟方案，轉而推進巴雷特的任命，此舉可謂是一招險棋，他或會玩火自焚……（點擊了解更多）
諾貝爾經濟學獎
壓軸的2020年諾貝爾經濟學獎12日揭曉，美國經濟學家米爾格龍（Paul R. Milgrom）及威爾遜（Robert B. Wilson）憑「改善拍賣理論和創新拍賣模式」獲得殊榮。得獎兩人除了是師生關係、是學術研究上的夥伴，更是住所僅一街之隔的鄰居。有關方面多番嘗試都聯絡不上米爾格龍，是由威爾遜走到米爾格龍家敲門，告訴他兩人雙雙獲獎的消息。（點擊了解更多）
圖為獲頒2020年諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家米爾格龍（左）及威爾遜（右）。（AP）
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