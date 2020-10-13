【馬來西亞政局】安華覲見國王逾1小時　呈交逾120議員支持文件

馬來西亞政局再添變數，反對派領袖、公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）10月13日早上抵達王宮覲見國家元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah），逗留約1小時10分鐘。安華之後在下午見記者時表示，他向國家元首呈交了超過120名國會議員支持他的文件。

安華10月13日離開王宮時，坐在車上揮手笑着離開（Reuters）

國王將召見各黨黨魁

馬來西亞媒體《東方網》報道，安華當天在早上10時20分抵達國家王宮，之後在約11時30分離開，他並未發言，只是揮手笑着離開。

安華下午召開記者會，他表示呈交了超過120名國會議員支持他的文件，國王向他保證會根據憲法行事，研究有關文件，國王也將在這一、兩天召見各黨的黨魁。

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安華之前在9月底表示，已在國會獲得足夠議員支持，可以成立新政府並取代慕尤丁（Muhyiddin Yassin）成為首相。但慕尤丁之後表示，安華需證明自己已獲多數議員支持去成立新內閣，慕尤丁說自己仍是這個國家的「合法的首相」。

安華之前原定9月22日上午11時覲見國家元首，但因為國家元首在國家心臟中心接受治療而擱置。