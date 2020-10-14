路透社：美國白宮通知國會向出售台灣多兩項軍備

路透社10月13日引述5名消息人士透露，美國白宮已通知國會將對台灣出售MQ-9無人機，以及由波音公司所生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

報道稱，MQ-9無人機是通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）為美國空軍所開發的大型無人機。自特朗普（Donald Trump）政府藉著重新詮釋《導彈科技管制建制》（Missile Technology Control Regime, MTCR）以推動出售更多無人機予更多國家後，對台灣出售MQ-9無人機是當局首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。

美國政府正推動3項先進武器售台計劃（點圖放大）：