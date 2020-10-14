路透社：美國白宮通知國會向出售台灣多兩項軍備

撰文：李福源
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路透社10月13日引述5名消息人士透露，美國白宮已通知國會將對台灣出售MQ-9無人機，以及由波音公司所生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。
報道稱，MQ-9無人機是通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）為美國空軍所開發的大型無人機。自特朗普（Donald Trump）政府藉著重新詮釋《導彈科技管制建制》（Missile Technology Control Regime, MTCR）以推動出售更多無人機予更多國家後，對台灣出售MQ-9無人機是當局首個通知國會的MQ-9無人機軍售案。
美國政府正推動3項先進武器售台計劃（點圖放大）：
路透社在9月曾報道，華府有多達7個重大的武器系統已進入對台灣出口的程序，而較早前路透社引述消息人士稱，美國白宮已知會國會參議院外交關係委員會及眾議院外交事務委員會，國務院已同意向台灣出售三批先進軍備，以待國會批准。該批軍備包括洛克希德·馬丁（Lockheed Martin Corp）生產可由卡車發射的高機動火箭炮系統（HIMARS）、波音公司（Boeing）的遠程空對地導彈，以及F-16戰機的傳感器。