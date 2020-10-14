美國大選2020｜奧巴馬將在競選最後階段為拜登助選

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）預計下周參加美國大選2020的競選活動，他表示希望在最後階段支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

據美國有線新聞網絡（CNN）10月13日報道，奧馬巴打算在競選的最後兩周把精力集中在提前投票的州份，他不會對搖擺州進行激烈的巡迴演說，而是打算訪問一些正在進行投票的關鍵戰場，以支持他曾經的拍檔、民主黨總統候選人拜登。奧巴馬將單獨露面，和拜登聯合亮相的可能性可能會在大選的最後幾天出現。

民主黨官員表示，奧巴馬的行程尚未最終確定，但正在考慮他個人亮相的州份包括佛羅里達州、北卡羅來納州、威斯康星州等，旨在吸引當地媒體在關鍵領域的報道。訪問活動將保持社交距離，這也是拜登團隊面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）所一直做的。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）10月13日發布了一段以奧巴馬為主角的影片，鼓勵選民通過24個州份的特定影片，包括關鍵戰場，了解他們的投票選擇。

奧巴馬在影片中表示：「這次選舉關係重大，從控制疫情，到建立更公平的經濟體系，再到應對氣候變化，到保護我們的醫療保健。歷史表明，要確保你和你的朋友投票，最簡單的方法就是制定計劃。在今年的投票中，制定一個計劃從來沒有像現在這樣重要。」

由於奧巴馬仍然是民主黨最受歡迎的人物之一，隨着大選進入最後關鍵階段，重返競選活動可能有助於激勵民主黨選民。民主黨官員稱，拜登競選團隊認為奧巴馬可以在三個特定領域提供幫助，包括黑人男性、拉丁裔和年輕選民。