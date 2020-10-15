一分鐘看世界｜人權理事會改選、故意染疫賣血？iPhone12 5G障礙

今天是10月15日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

聯合國人權理事會改選

iPhone 12的5G障礙

↓ iPhone 12 / 12 mini ↓

+ 7 + 7 + 7

故意染疫賣血？

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特朗普與拜登的新較量

↓美國民眾排長龍提早投票↓

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