一分鐘看世界｜人權理事會改選、故意染疫賣血？iPhone12 5G障礙

撰文：成依華
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今天是10月15日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
聯合國人權理事會改選
聯合國人權理事會有15個席位在10月13日改選，中國、俄羅斯及古巴等國成功當選，但此引來一些非政府組織批評，他們認為這些國家有侵犯人權爭議，入選有如「讓縱火犯加入消防隊」，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認為，此進一步證明美國退出理事會的決定是正確……（點擊了解更多）
iPhone 12的5G障礙
蘋果公司（Apple Inc.）終於正式公布推出iPhone 12，作為蘋果最大市場的美國當然關注新機，但這系列支援5G網絡的新機成本上升、平均價格下跌，使蘋果股價一度急挫4%，且當地不少媒體也問道，其實現在美國全國5G支援情況一般，加上美國非常大，一些所謂5G覆蓋的地方實質相比4G快不了多少……（點擊了解更多）
↓ iPhone 12 / 12 mini ↓
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故意染疫賣血？
新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球肆虐，多國爭相研發疫苗，但也引來疫苗在老人家身上效用打折扣的憂慮。在美國愛達荷州（Idaho），當地一間大學發聲明警告，若有學生故意染疫，或會被校方開除，原來聲明講述有傳聞指有學生欲故意感染新冠肺炎，然後在康復後透過賣血漿賺錢，一次可得100美元……（點擊了解更多）
↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：
特朗普與拜登的新較量
2020年美國大選氣氛愈見熾熱，大批選民提前投票，甚至要排隊8小時，民主黨總統候選人拜登的一段口誤發言也成為熱話。雖然原定10月15日舉行的美國大選第二場總統候選人辯論取消，但無阻特朗普（Donald Trump）與拜登繼續較量，皆因特朗普當晚將參加美國全國廣播公司（NBC）舉辦的答問會，與拜登參加美國廣播公司（ABC）的答問會同一時間上演，變成不同場隔空較量......（點擊了解更多）
↓美國民眾排長龍提早投票↓
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