泰國頒緊急法令禁大規模集會　阻止反政府示威

泰國政府在10月15日頒布緊急禁令，以緊急方式阻止首都曼谷舉行5人或以上的集會，務求避免當地的反政府示威規模增加。另外有消息指兩名反對派領袖遭當局拘捕。

有關禁令在當地時間15日凌晨4時起生效，除了禁止大型集會外，泰國政府亦禁止民眾踏足當局指定的地方，以及不准發布「可能引起恐懼」、影響國家安全或損害公眾道德的新聞或網上文章。

大批民眾14日晚於總理巴育（Prayuth Chan-ocha）的辦公室外露營，要求巴育下台，其中一名反對派領袖阿農（Arnon Nampa）揚言，在巴育下台前都不會離開。

路透社引述目擊者稱，警員15日早上完成清場行動，驅散所有佔據總理府外空地的示威者。

「泰國人權律師」組織（Thai Lawyers for Human Rights）其後表示，阿農在15日5時左右被捕，當局指他與日前於北部城市清邁的演說有關。該組織亦指，學生領袖帕努蓬（Panupong Jadnok）亦被當局帶走，目前未知拘捕原因。

泰國的反政府浪潮自7月開始，民眾要求巴育辭職、改革憲法及解散國會，以及停止騷擾異見人士。

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他們其後要求削弱泰王的權力，而日前返國的國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）14日出席活動時，示威者在曼谷民主紀念碑與大批王室支持者對峙。有王國支持者認為，大家有權要求民主，但絕不可以提出改革王室，稱這個制度神聖不可侵犯。