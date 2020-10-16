【泰國示威】泰王：國家需要愛國與愛君主制的人民

泰國首都曼谷連日爆發示威，10月16日警方出動水砲驅散群眾。當地國營電視台10月16日播出泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）向一群民眾發表的講話，他提到「國家需要愛國與愛君主制的人民。」

路透社報道，該片段為預先錄影，泰王在片內沒有直接談到近來示威者的訴求，這些訴求包括限制王室權力、要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台等。

報道稱，泰王當時是向泰國北部的一班前共產主義者講話，泰王向他們表示「所有你們的經驗，你們做過的事，都可以向新一代授予你們的經驗，這將是非常有用處。」

As his police violently attack young people who are the future of the nation, King Vajiralongkorn still expects Thais to kneel at his feet. This is the 21st century and we don’t kneel to monarchs any more #ตํารวจทําร้ายประชาชน #ม็อบ16ตุลา pic.twitter.com/IQXdqaaEYi — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) October 16, 2020

泰國曼谷連日爆發示威，即使政府10月15日頒發禁令，禁止5人或以上集會，形勢也未有緩和。10月16日有數以千計示威者連續第二天不理禁令上街示威，要求總理巴育下台。巴育10月16日稱不會照辦。警方同日向示威者推進，並出動水砲試圖驅散人群，部分示威者用雨傘陣遮擋。

↓泰國民眾示威情況↓

+ 2 + 2 + 2