【泰國示威】泰王：國家需要愛國與愛君主制的人民

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泰國首都曼谷連日爆發示威，10月16日警方出動水砲驅散群眾。當地國營電視台10月16日播出泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）向一群民眾發表的講話，他提到「國家需要愛國與愛君主制的人民。」

路透社報道，該片段為預先錄影，泰王在片內沒有直接談到近來示威者的訴求，這些訴求包括限制王室權力、要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台等。

報道稱，泰王當時是向泰國北部的一班前共產主義者講話，泰王向他們表示「所有你們的經驗，你們做過的事，都可以向新一代授予你們的經驗，這將是非常有用處。」

泰國曼谷連日爆發示威，即使政府10月15日頒發禁令，禁止5人或以上集會，形勢也未有緩和。10月16日有數以千計示威者連續第二天不理禁令上街示威，要求總理巴育下台。巴育10月16日稱不會照辦。警方同日向示威者推進，並出動水砲試圖驅散人群，部分示威者用雨傘陣遮擋。

↓泰國民眾示威情況↓

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