美國安顧問：中國對維吾爾族行為接近種族滅絕　未準備攻台

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）10月16日表示，中國對待新疆穆斯林的行為「接近」種族滅絕，並認為台灣需要加強防衛，應對北京將來可能發生的入侵狀況。

奧布萊恩16日在阿斯彭研究所（The Aspen Institute）的一個網上活動發言，提到北京打壓情況，包括對香港民眾爭取民主及新疆維吾爾人等問題。他形容「如果不是種族滅絕，新疆的處境與種族滅絕相近」。

美國海關及邊境保衛局曾經在6月扣留一批來自新疆的髮型產品，指貨品可能屬強迫勞工製作的真髮產品。奧布萊恩認為，中國名副其實地剃掉維吾爾女性的頭髮，再將之製成髮型用品並運到美國出售。

奧布萊恩：北京未準備武力攻台

奧布萊恩亦談到台海問題，他認為北京暫時未準備好武力攻台，但指台北方面應提升自我防衛能力，研究阻止非對等及反介入戰略。他指出，北京可能以兩棲登陸攻台，不過難度甚高，而且華府一旦介入，中國將面對非常危險的情況。

他亦稱，北京採取導彈攻勢摧毀台灣，但只會一無所得。另外假如北京以貿易禁運等非軍事方式孤立台灣，勢惹來整個自由世界和大部分亞太地區的抵制，最終只會令中國在國際社會遭到孤立。