美國大選2020｜特朗普與拜登周末四出拉票　以疫情與醜聞互相攻訐

距離美國大選2020投票日尚餘不足3周時間，總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月16日分別到競爭激烈的搖擺州份宣傳，講話內容包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和奧巴馬醫保（Obamacare）。

特朗普16日先到佛羅里達州（Florida）邁爾斯堡（Fort Myers）向年長選民拉票，翌日再前往共和黨票倉喬治亞州（Georgia）宣傳。拜登同日在來到密歇根州造勢。

特朗普17日會到密歇根州及威斯康星州進行宣傳。特朗普在2016年的大選都拿下這兩州。但最近有民調顯示，他在這兩州支持度落後拜登。密州及威州分別有16及11張選舉人票。

拜登17日會回到自己的「老家」特拉華州拉票。

▼特朗普在佛羅里達州造勢▼

特朗普16日與一班長者見面，他再次斷言美國疫情處於「轉彎」狀態，稱自己正想盡辦法保護長者免受「中國病毒」感染，又承諾會在疫苗準備好時向長者提供第一批。

拜登當晚在底特律（Detroit）出席競選集會期間也就特朗普在處理疫情上的缺失進行攻擊：「他將竭盡全力分散我們的注意力，（讓我們的注意力）從他處理這種病毒、保護國家的失敗中轉移。」

▼拜登在密歇根州拉票▼

拜登還提到特朗普企圖推翻《平價醫療法案》（Affordable Care Act，又稱奧巴馬醫保），稱倘若自己當上總統，不管特朗普政府做了什麼，自己將建設奧巴馬醫保。

拜登的支持率在10月發布的多項民調中均領先於特朗普，而兩人的籌款能力亦似乎印證到這一點。特朗普與共和黨全國委員會9月籌集約2.478億美元，遠不及拜登及民主黨的3.83億美元。

拜登競選團隊16日稱，前總統奧巴馬（Barack Obama）21日將到賓夕法尼亞州（Pennsylvania）費城（Philadelphia）為拜登助選。奧巴馬料成為拜登的「造勢王牌」，但特朗普淡化奧巴馬的潛在影響力，還繼續稱拜登為「眼瞓鬼拜登」（Sleepy Joe）。

特朗普在講話中，亦就拜登之子亨特（Hunter Biden）的醜聞進行攻擊，他17日在喬治亞州梅肯（Macon）出席集會時，民眾高喊拜登的家人應該判監禁。特朗普這時亦津津有道地說道：「把拜登關起來。把（前國務卿）希拉里（Hillary Clinton）關起來。」