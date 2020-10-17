【新西蘭大選】逾2成選票開出　阿德恩所屬工黨強勢領先得票過半

新西蘭10月17日舉行的大選投票已經結束，目前完成約2成點票工作，外界看好現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）將連任，但關注她所屬工黨能否取得足夠議席單獨執政。按照初步點票結果顯示，工黨取得逾半的50.4%選票，較上屆大幅增長。

新西蘭大選：10月17日投票結束後在工黨集會現場，支持者看到初步點票結果理想，歡呼鼓掌（Reuters）

《新西蘭先驅報》報道，目前已有21.7%選票開出，工黨得票率為50.3%，在野國家黨（National Party）25.9%，綠黨8.2%，新西蘭行動黨（ACT）7.6%。

工黨目前得票率較上屆2017年的37%大有增長，在開票集會現場，工黨支持者歡呼鼓掌。至於在野國家黨則有危機，目前得票率較上屆的44%大幅縮減。

焦點：工黨能否單獨執政

這場新西蘭大選原定9月19日舉行，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響推遲至10月17日。

新西蘭電視台（TVNZ）10月15日發布1 NEWS Colmar Brunton當天展開的民調，結果顯示由現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）領導的執政工黨領先，排名第二的國家黨落後15個百分點。外界估計工黨可保住在國會中第一大黨的地位，但能否單獨執政，還是要組聯合政府，仍屬未知之數。