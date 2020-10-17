美國大選2020丨《自然》期刊表態支持拜登：不能坐看科學遭詆譭

2020年美國大選將在11月3日舉行，英國科學權威期刊《自然》（Nature）10月14日發表社論，表態支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），並表明「我們不能袖手旁觀，任由科學遭詆譭。」

《自然》10月14日發表題為「為什麼《自然》支持拜登做美國總統」的社論，文章開首就指出「我們不能袖手旁觀，任由科學遭詆譭。拜登對事實、證據、科學與民主的信任，令他成為美國選舉的唯一選擇。」

《自然》批評美國總統特朗普（Donald Trump）對外找盟友麻煩，離開科學和環保的關鍵國際協議和組織，對內干預衛生和科學機構，從而破壞公眾對那些保障人民安全而言必要的機構的信任。

↓重溫9月29日美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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《自然》指出，憑藉拜登過往當副總統及參議員的紀錄，他是國家開始修復上述對科學與事實的破壞的最佳希望。在2016年的美國大選中，《自然》曾表態支持民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）。

這次美國大選出現的其中一個罕見局面，就是多份權威科學刊物如《刺針》、《科學美國人》等紛紛作政治表態，呼籲選民不要支持特朗普，或直接叫選民投票給拜登。《新英格蘭醫學雜誌》之前也在10月7日發表社論，批評總統特朗普（Donald Trump）應對疫情不力，呼籲選民投票趕他下台。